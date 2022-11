Łuszczyca. Prof. Walecka: trzeba znieść ograniczenia czasowe w programie lekowym

- Przy łuszczycy łagodnej stosujemy leczenie miejscowe, natomiast w przypadku pacjentów z łuszczycą umiarkowaną i ciężką mamy program lekowy B47. Nie ulega wątpliwości, że zawiera on wiele plusów, ale nie oznacza to, że załatwia wszystkie problemy - mówiła podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia prof. Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

- Dysponujemy obecnie dziesięcioma lekami. Cztery leki możemy podawać pacjentom z łuszczycą umiarkowaną, przy czym nie ma tu ograniczeń czasowych - pacjent może otrzymywać lek do momentu, w którym lekarz prowadzący podejmie inną decyzję. Wyjątkiem jest nowoczesny inhibitor interleukiny 23, który jest objęty ograniczeniami czasowymi - przypomniała ekspertka.

- Sześć pozostałych nowoczesnych leków jest natomiast zarezerwowanych dla chorych z ciężką łuszczycą. Tym, co najbardziej nam przeszkadza, jest ograniczenie czasowe do 96 tygodni. Kiedy pacjent ma praktycznie czystą skórę, wyłączamy go z programu. Naszym postulatem do ministra zdrowia jest zatem zdjęcie tych ograniczeń i pozostawienie decyzji lekarzowi prowadzącemu, który najlepiej oceni sytuację chorego - wskazywała.