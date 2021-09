Lubelska spółka z dotacją na budowę komercyjnej linii do produkcji leku onkologicznego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dotację dla Biomedu Lublin na budowę komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG

Wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 71,9 mln zł netto, zaś wysokość dotacji stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych, tj.: 43,2 mln zł netto.

Dotacja została przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Będą produkować lek stosowany w raku pęcherza

Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R w zakresie technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, co zgodnie z intencją spółki odbędzie się w możliwie najbliższym terminie. Zakończenie projektu przewidywane jest na IV kwartał 2023 roku.

- Rozwój produktów BCG, zarówno szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 jak i Onko BCG jest jednym z fundamentów rozwoju spółki. Przypomnę, że na początku lipca Biomed podpisał umowę o wartości 33 mln zł na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego produktów leczniczych BCG. Dziś wykonaliśmy kolejny ważny krok w kierunku realizacji strategii, której jednym z filarów jest program inwestycyjny o łącznej wartości przekraczającej 125 mln zł, i którego celem jest umocnienie pozycji Biomedu na globalnym rynku producentów produktów BCG – mówi Piotr Fic, p.o. prezesa zarządu Biomed Lublin S.A.

Chcą zwiększyć moce produkcyjne

Pomimo działań mających na celu zwiększanie mocy produkcyjnych obecnej infrastruktury produkcyjnej spółka od wielu lat wykorzystuje 100% zdolności produkcyjnych Onko BCG (obecnie ok. 36 000 opakowań rocznie), co w oczywisty sposób ogranicza dalszy rozwój sprzedaży i ekspansji Spółki na rynkach zagranicznych.

Aktualna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia.

– Leki o profilu onkologicznym, opartym na szczepie BCG, to produkty deficytowe. Budowa nowego zakładu produkcyjnego uwolni potencjał Biomedu. Dzięki inwestycjom nasz potencjał wytwórczy wzrośnie sumarycznie niemal dziesięciokrotnie – zapowiada Jakub Winkler, członek zarządu Biomed Lublin S.A. ds. organizacyjno-prawnych.

Dobre wyniki Biomedu Lublin

W 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia oceniła liczbę nowych przypadków raka pęcherza na poziomie 573 tysięcy/rok i prognozuje, że do 2040 ich liczba wzrośnie do 991 tysięcy/rok w skali świata, co daje wzrost o 72,8% przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 2,78% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate).

Onko BCG to lek stosowany w leczeniu nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego i używany jako alternatywa lub wsparcie chemioterapii.

Biomed Lublin ma sobą bardzo dobre półrocze. Zysk netto lubelskiej spółki wyniósł na koniec czerwca br. 1,7 mln zł (+147 proc. r/r). To najlepszy wynik netto na półmetku roku od ponad 10 lat. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 20,0 mln zł (wzrost ok. 2 proc. r/r), natomiast zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł (wzrost 48 proc. r/r).