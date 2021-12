Lista leków, których brakuje w aptekach w grudniu 2021. "Najdłuższa od kilku kwartałów"

W środku czwartej fali pandemii sytuacja dotycząca dostępności do leków pogarsza się, a braki dotyczą produktów kluczowych, takich jak przeciwzapalne sterydy wziewne, leki przeciwzakrzepowe czy przeciwinfekcyjne - informuje serwis GdziePoLek

Apteki nadal mają duże zapasy szczepionek przeciwko grypie, ale zainteresowanie nimi spadło w porównaniu do początku października

Lista 25 najbardziej deficytowych leków jest najdłuższa od kilku kwartałów - podaje portal GdziePoLek

- W polskich aptekach brakuje, między innymi heparyn drobnocząsteczkowych, leków przeciwzakrzepowych, które stały się krytyczne po włączeniu ich do zaleceń dla leczenia COVID-19 u niektórych pacjentów. Brakuje również wziewnego budezonidu i antybiotyków w formie zawiesin. To najbardziej palące z punktu widzenia pacjentów i aptekarzy braki. Spada także dostępność klemastyny w syropie oraz - ponownie - leku Plaquenil z hydroksychlorochiną, stosowanego w chorobach zapalnych i w toczniu - informuje serwis internetowy GdziePoLek.

Brakujące leki w środku czwartej fali pandemii

W środku czwartej fali pandemii sytuacja dotycząca dostępności do leków pogarsza się, a braki dotyczą produktów kluczowych, takich jak przeciwzapalne sterydy wziewne, leki przeciwzakrzepowe czy przeciwinfekcyjne. W aptekach pojawiła się za to medyczna marihuana od Aurory: Cannabis Flos THC 22 proc. CBD 1 proc. oraz Cannabis Flos THC 20 proc. CBD 1 proc. Pacjenci nadal jednak oczekują na Red No 2 - produkt od Spectrum Cannabis.

Apteki nadal mają duże zapasy szczepionek przeciwko grypie, ale zainteresowanie nimi spadło w porównaniu do początku października. Istotna zmiana polega na tym, że od 23 listopada bezpłatne szczepionki przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 przysługują wszystkim osobom dorosłym. W najbliższym czasie usługę podania wakcyny będą świadczyć również apteki - szczepionkami, które już mają na stanie oraz tymi, które może dostarczyć Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

- Aktualna liczba deficytów według stosowanej przez nas od początku metodyki, która obejmuje spadek dostępności produktu w aptekach o co najmniej 50 proc. i brak łatwo dostępnych zamienników według oceny farmaceutów, wynosi 25. Jest to istotna zwyżka w porównaniu do poprzedniego raportu. W analizie biorą udział tylko leki na receptę - zazancza portal GdziePoLek.

Brakujące leki w grudniu 2021. LISTA

Brakujące leki w grudniu 2021. Źródło: GdziePoLek

Lista 25 pozycji jest najdłuższa od kilku kwartałów. Do wykazu dołączyło kilkanaście produktów - ich znaczenie terapeutyczne i perspektywy powrotu do aptek opisujemy poniżej. Na naszej liście znalazły się preparaty Clexane i Neoparin w dawce 40 mg/0,4 ml, zawierające przeciwzakrzepową heparynę drobnocząsteczkową - enoksaparynę. Zapotrzebowanie na heparyny niewątpliwie wzrosło w 2021 roku.

Wynika to z faktu, że w przebiegu COVID-19 może rosnąć ryzyko powstawania zatorów i zakrzepów. Heparyny drobnocząsteczkowe to leki przeciwzakrzepowe, stąd pojawiły się w rekomendacjach terapii infekcji wywoływanej przez SARS-CoV-2 - podają eksperci serwisu GdziePoLek.

Czytaj także:

Leki od 1 stycznia 2022. Ceny niektórych mocno w górę, inne będą tańsze LISTA

E-recepta nie zawsze jest ważna przez miesiąc. Co trzeba wiedzieć?

Liczba brakujących leków w raportach z ostatnich 24 miesięcy

Liczba brakujących leków w raportach z ostatnich 24 miesięcy. Źródło: GdziePoLek

- Na liście leków deficytowych znalazły się dwa preparaty zawierające budezonid - glikokortykosteroid wziewny do podawania w nebulizacji. Chodzi o leki Nebbud i Benodil w wybranych dawkach podawane w formie nebulizacji (wziewu polegającego na wdychaniu zimnej mgiełki). Są szczególnie często zlecane przez pediatrów w schorzeniach dróg oddechowych u najmłodszych pacjentów. Budezonid to substancja działająca przeciwzapalnie. W ostatnim czasie została włączona do rekomendacji terapii COVID-19 jako lek wspomagający terapię podstawową - informuje serwis GdziePoLek.

Zgodnie z tymi rekomendacjami budezonid może być stosowany wziewnie w łagodnej postaci COVID-19 od momentu wystąpienia objawów dwa razy dziennie przez około tydzień. Zalecany jest pacjentom starszym, powyżej 65 r.ż. oraz powyżej 50 r.ż., jeżeli występują schorzenia współistniejące, takie jak otyłość, cukrzyca, choroba nowotworowa, przewlekła niewydolność krążenia, przewlekła niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność nerek, niedobory odporności, immunosupresja. U pozostałych dorosłych podawanie leku można rozważyć.

Spadki lub wahania dostępności widoczne są również dla leku Budixon Neb w średniej i wysokiej dawce. Najlepiej dostępny jest obecnie preparat Pulmicort do nebulizacji, chociaż w ostatnich dniach widać wyraźny spadek średniej dawki w opakowaniu refundowanym po 20 pojemników. W grudniu w aptekach pojawił się również odpowiednik pod nazwą BDS N. Jednak aptekarze zgłaszają nam problemy z zaopatrzeniem się w hurtowniach w jakikolwiek odpowiednik.

Deficytowy syrop z klemastyną

Zaczyna brakować płynnego leku doustnego z przeciwhistaminową klemastyną. Lek jest stosowany głównie w przypadku alergii skórnych oraz w zwalczaniu objawów alergicznego nieżytu nosa (kichanie, świąd, łzawienie oczu). Po preparat często sięgają pediatrzy.

Jak się dowiedzieliśmy, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. zaprzestały produkcji Clemastinum WZF 1 mg/10 ml w syropie, a cały dostępny u wytwórcy zapas produktu został wyprzedany. Dostępność syropu Clemastinum firmy Aflofarm spodziewana jest w drugiej połowie grudnia. Na razie nie widać odbicia. Jeszcze niedawno ponad połowa aptek zintegrowanych z GdziePoLek posiadała na stanie odpowiednik - Clemastinum firmy Hasco, jednak i dla tego produktu widoczna jest tendencja spadkowa.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że powyższe preparaty, chociaż zawierają tę samą substancję czynną w analogicznym stężeniu, mają różne zalecenia dotyczące stosowania u najmłodszych pacjentów. Clemastinum Aflofarm nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ze względu na zawartość etanolu w składzie. Clemastinum Hasco i Clemastinum WZF można podawać od 1. roku życia.

Najbardziej wyczekiwane leki

Największa liczba pacjentów była zainteresowana dostępnością medycznej marihuany - suszu Cannabis Sativa L., Red No 2 (Spectrum Cannabis). Niestety do tej pory nie napłynęły żadne nowe informacje dotyczące planowanych dostaw. Pojawił się natomiast surowiec od Aurory - Cannabis Flos THC 22 proc. CBD 1 proc. oraz Cannabis Flos THC 20 proc. CBD 1 proc.

Wielu pacjentów zapisywało się także a powiadomienia o przeciwdepresyjnym leku Welbox. Od 1 grudnia obserwujemy silny wzrost dostępności tego produktu - z 0 proc. do ponad 30 proc.. Zadowolone powinny być także pacjentki oczekujące powrotu do sprzedaży leku Cyclo-Progynova stosowanego w hormonalnej terapii zastępczej - obecnie ponad połowa aptek zintegrowanych z GdziePoLek ma ten preparat na stanie.

Leki według liczby osób zapisanych na powiadomienia od 1 października:

Leki według liczby osób zapisanych na powiadomienia od 1 października. Źródło: GdziePoLek

- Nie mamy natomiast równie dobrych informacji dla chorych wyczekujących powrotu do sprzedaży przeciwmigrenowego leku Migea. Jednak, jak informuje producent, pierwsze opakowania nowej partii leku mają trafić do aptek tuż pod koniec tego roku. Kolejna dostawa planowana jest na drugą połowę stycznia 2022 r. podaje serwis GdziePoLek.

Czytaj także:

Ile kosztuje leczenie COVID-19? Doba na intensywnej terapii to 5 tys. zł. A do tego drogie leki

MZ publikuje listę leków refundowanych. Będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia kilkaset leków bez refundacji. "Pacjenci będą robić zapasy"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.