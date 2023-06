Leki z USA łatwiej będzie zaimplementować do Europy. Jest porozumienie

Porozumienie o wzajemnym uznawaniu daje organom regulacyjnym w UE i USA wiarygodne wyniki inspekcji miejsc wytwarzania produktów weterynaryjnych. Dzięki temu strony mogą bardziej polegać na fachowej wiedzy organów regulacyjnych UE i USA. Od teraz FDA może bazować także na kontrolach 16 państw członkowskich również w odniesieniu do produktów weterynaryjnych, a państwa członkowskie UE i EMA mogą tak samo respektować kontrole FDA.

Korzyści porozumienia obejmują:

- Oznacza to, że weterynaryjne produkty lecznicze wytwarzane m.in. w Polsce mogą być teraz eksportowane do Stanów Zjednoczonych i wprowadzane do obrotu w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej kontroli US FDA u polskich wytwórców tych produktów i vice versa - podkreśla Główny Inspektor Farmaceutyczny.