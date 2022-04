Leki z kodeiną tylko na receptę. Jest wniosek o zmianę przepisów

Posłanka Marcelina Zawisza podkreśliła w interpelacji, że zainteresowała ją kwestia dostępności leków z kodeiną po otrzymaniu wniosku od obywatela w tej sprawie

Autorka zaznaczyła, że we wspomnianym wniosku poruszono pomysł zmiany kategorii dostępności leków z kodeiną tak, aby leki zawierające kodeinę były dostępne tylko z przepisu lekarza

- Problem dostępności kodeiny do celów pozamedycznych wciąż istnieje, zwłaszcza, jeśli mówimy o preparatach, gdzie głównym wskazaniem do stosowania jest kaszel – zaznaczyła posłanka

Leki z kodeiną powszechnie dostępne

Posłanka Marcelina Zawisza w interpelacji do ministra zdrowia podkreśliła, że wciąż występuje problem nadużywania leków bez recepty zawierających opioidy w celach pozamedycznych. Jak podjęła autorka pisma, do jej rąk dotarł wniosek obywatela, który prosił, by podjąć wysiłki pozwalające do zmiany kategorii dostępności leków z kodeiną taki sposób, aby były dostępne jedynie na receptę.

- Zdaję sobie sprawę, że dostępne bez recepty leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe z kodeiną są w większości stosowane prawidłowo i z powodzeniem w samoleczeniu przez pacjentów, a ich wydawanie z aptek jest już ograniczone przepisami o wymogu wydawania ich wyłącznie pełnoletnim pacjentom oraz o maksymalnych ilościach, które można jednorazowo pacjentowi wydać – czytamy.

Posłanka przypomniała, że problem dostępności kodeiny do celów pozamedycznych istnieje, szczególnie w przypadku, gdy "mówimy o preparatach, gdzie głównym wskazaniem do stosowania jest kaszel - a więc takich niezawierających również bardzo toksycznego w dużych dawkach paracetamolu".

Trwają prace resortu nad lekami

W przytoczonej interpelacji posłanka wskazuje, że szef resortu zdrowia odpowiedział w nawiązaniu do rzeczonej petycji, że „trwają prace nad rozwiązaniami wykraczającymi poza dotychczasowe ograniczenia sprzedaży rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie problemu stosowania kodeiny w celach pozamedycznych”.

W związku z powyższym posłanka przesyła pytania:

Jakie konkretnie inne, nowe rozwiązania nakierowane na ograniczenie zjawiska pozamedycznego stosowania leków z kodeiną są lub były opracowywane lub rozważane przez Ministerstwo Zdrowia? Jak zmienił się w skali kraju wolumen sprzedaży leków bez recepty zawierających kodeinę po wprowadzeniu przepisów o ograniczeniu ilości wydawanych jednorazowo z apteki opakowań? Jaką opinię ma Pan minister na temat pośredniego rozwiązania, gdzie bez recepty byłyby wyłącznie preparaty zawierające kodeinę w kombinacji z paracetamolem? Czy w ocenie Pana Ministra jest możliwe takie rozwiązanie na gruncie modyfikacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tak, by w grupie III-N znajdowały się wyłącznie preparaty kodeiny kombinowane z paracetamolem? I czy Ministerstwo Zdrowia przychyliłoby się do wprowadzenia takich przepisów w życie?

