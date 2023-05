Leki w sklepach i na stacjach benzynowych. Pacjenci chcą, by było ich jeszcze więcej

Leki w sprzedaży pozaaptecznej to ledwie 3 procent całości obrotu produktów bez recepty w Polsce. Mogą w niej być tylko wybrane produkty lecznicze, o określonej dawce i wielkości opakowania, które służą doraźnej interwencji m.in.: leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na przeziębienie, środki do dezynfekcji, leki na niestrawność - opowiada Ewa Jankowska

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Od kiedy w Polsce występuje sprzedaż pozaapteczna?

Ewa Jankowska, prezes Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI: Tradycja sprzedaży pozaaptecznej w Polsce jest bardzo długa i sięga lat 30 ubiegłego wieku. Została wprowadzona dla zwiększenia dostępu do leków pierwszej potrzeby przede wszystkim dla mieszkańców wsi. Dlatego pierwsze rozporządzenie w tej sprawie wydał minister rolnictwa.

Dopiero później nadzór nad tym obrotem przejęło Ministerstwo Zdrowia. W sprzedaży pozaaptecznej mogą być tylko wybrane produkty lecznicze, o określonej dawce i wielkości opakowania, które służą doraźnej interwencji m.in.: leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na przeziębienie, środki do dezynfekcji, leki na niestrawność. Nigdy też sprzedaż pozaapteczna nie była konkurencyjna dla rynku aptecznego. Była raczej uzupełnieniem dostępności do leków w określonym, bardzo wąskim zakresie.

Jak duży jest to rynek?

Te wybrane, wąskie grupy leków w sprzedaży pozaaptecznej to ledwie 3 procent całości obrotu produktów bez recepty w Polsce.

O ile bowiem rynek leków OTC (ang. OTC – over the counter), ale też innych produktów nabywanych bez recepty: kosmetyków, wyrobów medycznych, suplementów diety i innych, stanowi bardzo istotną część rynku farmaceutycznego, to produkty w sprzedaży pozaaptecznej stanowią margines.

Pokazują to szacunkowe dane: od kwietnia 2022 do marca 2023 wartość sprzedaży we wszystkich kanałach sprzedaży produktów bez recepty wyniosła około 22 miliardów złotych. Z tego wartość sprzedaży leków OTC i suplementów dostępnych w kanale sklepów stacjonarnych to około 650 milionów złotych. Udział omawianego kanału sprzedaży wyniósł zatem zaledwie 3 procent wartości sprzedaży.

Ta wartość się nie zmienia od szeregu lat. Dodatkowo w przeciwieństwie do autorów niedawno opublikowanego raportu "Pozaapteczny obrót lekami OTC", którzy przewidują wzrost tego rynku, uważamy, że kanał pozaapteczny leków OTC będzie utrzymywał się na obecnym poziomie lub wręcz będzie malał. Potwierdza to raport PMR „Rynek produktów OTC w Polsce 2022. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027”.

Skąd te negatywne prognozy na kolejne lata?

Mamy ściśle zdefiniowaną listę substancji, które mogą być dostępne w sprzedaży pozaaptecznej. Ta lista nie zmieniła się istotnie od prawie 20 lat. Ten brak dodawania nowych substancji powoduje stagnację w sprzedaży pozaaptecznej.

Dodatkowo rynek ogranicza trudność we wprowadzaniu produktów do sklepów ogólnodostępnych , które działają na innych zasadach niż kanał apteczny. Dla sklepów czy stacji benzynowych lek jest tylko dodatkowym asortymentem. Stanowi marginalną wartość w ich obrocie - średnio 500 zł miesięcznie w dużych sklepach spożywczych czy stacjach benzynowych. Wprowadzenie produktu, który nie jest wysoko marżowy, nie robi dużego obrotu, a musi być odpowiednio wyeksponowany, zabezpieczony, stanowi pewną trudność. Nie każdy właściciel sklepu chce mieć go u siebie na półce. Inaczej niż w aptece, która w 90 procentach robi obrót lekami. Dla niej kolejny lek jest zróżnicowaniem asortymentu.

Ale w odróżnieniu od liczby aptek, sklepów sprzedających leki jest dużo więcej.

Według analiz, w 2021 roku sprzedaż leków bez recepty na terenie Polski prowadziło prawie 91 tysięcy sklepów. To jest spadek w porównaniu do ubiegłych lat. Jeśli dodamy do tego spadek liczby aptek – a w ostatnim roku liczba zamykanych aptek była dwukrotnie wyższa niż liczba nowopowstających placówek, to problem dostępności staje się jeszcze bardziej dotkliwy niż był przed 2018 rokiem, kiedy weszła ustawa Apteka dla Aptekarza. Nadal też nie jest rozwiązany problem nocnych dyżurów aptek. Całodobowa stacja benzynowa czy sklep staje się często jedynym miejscem dostępu do leków na wsi czy w małym mieście.

Poza tym, jak się patrzy na liczbę punktów sprzedaży pozaaptecznej, to może robić wrażenie. 12 tys. aptek versus 90 tys. sklepów. Tylko nie mówi się o tym, że w sklepie są przykładowo sprzedawane 2 produkty, a w aptece 450 różnych preparatów w danym asortymencie, kategorii.

Po drugie, dla przeciętnego sklepu obrót lekiem to jest rząd wielkości 200 do 500 zł. Średni obrót w aptece produktami bez recepty to jest 50 tysięcy zł. We wspomnianym raporcie podkreślono też, że w sprzedaży pozaaptecznej leki z reguły są droższe w stosunku do sprzedaży aptecznej, ale nie wyjaśniono, dlaczego.

Pacjenci chcą poszerzenia oferty

Dlaczego w sklepie lek jest droższy?

W sprzedaży pozaaptecznej są małe opakowania, często zawierające poniżej 10 tabletek, które są mniej opłacalne w produkcji.

Powodem jest też różnica w ilości asortymentu. Nazywamy to krótką półką: w sklepach mamy na przykład dopuszczone do obrotu 3 substancje przeciwbólowe, natomiast w aptece mogą być wszystkie, które są na rynku. To zupełnie inna skala obrotu.

Ta cena „za tabletkę” jest też wyższa dlatego, by pacjent nie kupował produktu na zapas. Z naszych analiz wynika, że średnio statystyczny dorosły Polak kupuje maksymalnie 2 razy w roku po jednym opakowaniu produktu w sprzedaży pozaaptecznej, biorąc najmniejsze opakowanie, a potem kontynuuje terapię w aptece.

Co sami pacjenci mówią o sprzedaży pozaaptecznej?

W styczniu było wykonane badanie dotyczące sprzedaży pozaaptecznej z perspektywy pacjenta.

9 na 10 osób uważa, że leki bez recepty i suplementy nadal powinny pozostać w tym kanale. Ta potrzeba, szczególnie wysoka w mniejszych miastach i na wsiach, jest spowodowana mniejszym dostępem do aptek detalicznych i brakiem możliwości skorzystania z przesyłek kurierskich. Mieszkańcy wsi rzadziej niż inni kupują preparaty w aptekach internetowych. Częściej robią takie zakupy w lokalnych sklepach spożywczych. Ponadto 89 procent mieszkańców wsi zdeklarowało, że chciałoby poszerzenia oferty.

Wskazują, o jakie produkty?

Badani najczęściej wskazują środki na biegunkę, elektrolity oraz probiotyki, jako nowe kategorie, które ich zdaniem powinny również być dostępne w sklepach. Ponadto aż co trzeci badany chce wprowadzenia kategorii środków na alergię, preparatów witaminowych dla dzieci, środków uspokajających i nasennych oraz antybiotyków do stosowania miejscowego. Listę nowych kategorii najbardziej pożądanych przez mieszkańców wsi zamykają środki przeciwgorączkowe dla dzieci, środki na zaparcia, produkty wspomagające rzucenie palenia oraz środki na dolegliwości ginekologiczne i infekcje urologiczne.

We wspomnianym raporcie zaproponowano poszerzenie listy leków dostępnych w sprzedaży pozaaptecznej.

Rzeczywiście, to jest ciekawy kierunek. Autorzy raportu proponują nawet leki na alergie, które jak najbardziej kwalifikują się pod nagły problem zdrowotny. Z drugiej strony propozycja rozszerzenia listy powstała w oparciu o określone kategorie ATC (kategorie anatomiczno-terapeutyczno-chemiczne specjalnie ustalane dla leków) . Problem polega na tym, że pod konkretnymi kodami nie ma w Polsce zarejestrowanych żadnych produktów. To są „puste” propozycje.

Jednocześnie w jednej części raportu proponuje się dodać leki przeciwalergiczne, przeciwbiegunkowe i preparaty stosowane w chorobie lokomocyjnej, ale w innym fragmencie oceniono, że niektóre leki z tych kategorii nie mają bezpiecznego profilu bezpieczeństwa i mogą wpływać uzależniająco. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie odrzucało już takie rozszerzenie, w oparciu o negatywną opinię konsultantów.

Jest też propozycja dotycząca omeprazolu, stosowanego na zgagę i niestrawność, ale to kolejna nierealna propozycja. Omeprazol jako jedyna substancja stosowana w lekach bez recepty jest objęta ustawą antyfałszywkową. To oznacza, że każdy sklep musiałby wprowadzić system weryfikacji autentyczności leków i podłączyć się do systemu Kowal na poziomie krajowym.

Innym postulatem w raporcie jest 5 lat leku w obrocie, zanim wejdzie do sprzedaży pozaaptecznej.

Jeśli chodzi o ten pięcioletni okres, to on już teraz jest. Może nie każdy o tym pamięta, ale w rozporządzeniu ministra zdrowia jest informacja, że dopiero po 5 letniej sprzedaży w aptekach , lek może być wprowadzony do sprzedaży pozaaptecznej. Z tym postulatem jak najbardziej się zgadzamy. Gwarantuje on weryfikację bezpieczeństwa użycia i odpowiedni czas edukacji pacjenta co do zastosowania leku na poziomie farmaceuty.

Kolejna propozycja: lek może być sprzedany w obrocie pozaaptecznym wyłącznie osobie, która ukończyła 16. rok życia.

Jako PASMI postulowaliśmy takie ograniczenie, za okazywaniem legitymacji, już w 2018 roku i nadal je popieramy. Chociaż nigdy nigdzie nie wskazano, że problem niewłaściwego użycia leku przez nieletniego wynika z nabycia go w sprzedaży pozaaptecznej. Dlatego uważam, że taki obowiązek powinien dotyczyć całego rynku leków. Zgodnie z prawem farmaceutycznym farmaceuta może odmówić wydania leku pacjentowi poniżej 15 lat. Ale w innym miejscu przepisy zezwalają osobie niepełnoletniej realizację recepty w czyimś imieniu, na przykład chorej babci. Kluczowe jest uporządkowanie tego problemu całościowo.

A co z propozycją sprzedaży maksymalnie trzyskładnikowych leków?

Jest racjonalna, bo produkty wieloskładnikowe mają potencjalne większe ryzyko interakcji z innymi lekami.

Natomiast nie jest realny i możliwy do wykonania w sensie praktycznym postulat wprowadzenia opakowania leku na dwa dni terapii w maksymalnych dawkach dobowych. To mogłoby ewentualnie sprawdzić się w przypadku leków przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych, ale już biorąc pod uwagę leki na przeziębienie, na ból gardła, zgagę, nadkwaśność czy leki roślinne, które też występują w sprzedaży poza aptecznej, nie jest racjonalne z punktu widzenia bezpiecznej farmakoterapii. Dodatkowo w przypadku nowej kategorii leków na biegunkę jaka została zaproponowana w raporcie najpierw podaje się dawkę zwiększoną, a następnie podtrzymującą a takiego dawkowania nie da zamknąć się w dwóch dniach terapii. Większym ryzykiem jest przerwanie takiej terapii przez pacjenta niż kontynuacja leczenia.

Nie polemizujemy z generalną zasadą tego rozwiązania, ale wielkość opakowania powinno się raczej określać adekwatnie do typu produkt, efektu terapeutycznego i bezpieczeństwa dawki dobowej. Czasami to są 2 dni, czasami to są 3, a nawet 5 dni.

Sprzedaż pozaapteczna zwiększa różnorodność kanałów dystrybucji

Jest też propozycja obligatoryjnego systemu zgłoszeń prowadzenia obrotu pozaaptecznego lekami do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Nie jesteśmy przeciwni powstaniu takiego wykazu, ale pytanie, jak zostanie skonstruowany i w jakiej formie? Nie mówiąc już o potencjalnych opłatach licencyjnych, które mogłyby przewyższać zysk ze sprzedaży 2 czy 3 opakowań leków w miesiącu.

Natomiast już dziś GIF ma możliwość uzyskania informacji o każdym leku w każdym miejscu Polski. Hurtownie farmaceutyczne, które obsługują sprzedaż pozaapteczną, są w wykazie Inspektora i podlegają jego kontrolom. GIF może poprosić o wykaz odbiorców produktów leczniczych danej hurtowni i ten sposób uzyskać adres każdego sklepu, który kupił choćby jedno opakowanie.

Tylko pytanie, czy ta informacja przełoży się na możliwość zwiększenia kontroli? Moim zdaniem problem jest gdzie indziej: w organizacji GIF i możliwości kontrolnych.

W przypadku kanału pozaaptecznego często padają zarzuty o nierówność podmiotów zajmujących się sprzedażą leków. Apteki podlegają pod inny reżim, w przeciwieństwie do sklepów, muszą spełnić szereg wymogów.

Moim zdaniem problem leży gdzie indziej - w Polsce nie ma żadnego systemu kontroli rynku, który pokazałby, gdzie pojawiają się nieprawidłowości. Mówi się, że w Polsce jest problem nadużywania leków i polipragmazja, szczególnie wśród seniorów, ale z naszych badań wynika, że starsi pacjenci nie kupują leków w sprzedaży pozaaptecznej, tylko w aptece. To samo dotyczy dzieci. Opisywano przypadki nadużywania leków przez dzieci, ale nigdy nie potwierdzono, czy w tych przypadkach leki były kupowane w aptekach czy w sklepie. Z naszych danych wynika, że dzieci nie kupują produktów w sprzedaży pozaaptecznej z uwagi na zaporową dla nich cenę. Raczej szukają tańszych leków w Internecie.

To jest też moja uwaga do wspomnianego raportu. Jego wnioski końcowe i postulaty zostały zadedykowane tylko do wąskiego kanału sprzedaży pozaaptecznej, ale dane mające pokazywać problemy zostały wybrane dla całego rynku farmaceutycznego nie tylko dla leków bez recepty ale też z uwzględnieniem leków na receptę. Obrazowo: nie porównano jabłek do jabłek. Problemy całego rynku farmaceutycznego przeniesiono do tego wąskiego jednego małego kanału.

W raporcie brakuje też rozwiązań systemowych, które mogłyby poprawić sytuację na rynku farmaceutycznym. Nie dostrzeżono też pewnego problemu, jaki mamy w dystrybucji.

W Polsce sprzedaż leków jest ściśle uwarunkowana konkretnym modelem: producent musi przekazać lek do hurtowni farmaceutycznej, hurtownia może przekazać lek tylko do aptek albo do innych punktów dopuszczonych do obrotu.

W ostatnim czasie ten model bardzo się różnicuje. Z powodów ekonomicznych każdy z podmiotów, szczególnie na poziomie hurtowym, szuka innych możliwości zwiększenia swojego obrotu. Na przykład hurtownie zakładają spółki producenckie. W obrębie umów o współpracy z aptekami wprowadzają również swoje produkty lecznicze.

W obrębie łańcucha dostaw powstaje wewnętrzna konkurencja, która z reguły pojawia się w obszarach produktów, które są najbardziej popularne. To odbija się negatywnie na rentowności poszczególnych uczestników kanału sprzedaży.

Druga rzecz to postępująca monopolizacja rynku hurtowego w Polsce obsługującego apteki. Aktualnie większość tego kanału sprzedaży zaopatrują 3 duże hurtownie. One nie są zainteresowane kanałem pozaaptecznym. Ten rynek obsługują 33 małe hurtownie rodzinne, które zależą od niego w całości. Negatywne zmiany w tym kanale może spowodować ich upadek, a leki, które mają na stanie, trzeba będzie zutylizować.

Z raportu wynika, że sprzedaż pozaapteczna nie jest aż tak bardzo popularna w innych krajach UE.

To prawda, ale są też przykłady państw, gdzie występuje, a kolejne państwa planują uruchomić ten kanał dystrybucji. Niektóre – jak Litwa – od niedawna już go ma.

Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia kierowało się przede wszystkim potrzebą przeciwdziałania monopolizacji na rynku aptecznym i hurtowym, promowaniu alternatywnych kanałów sprzedaży i dostępnością do leków na obszarach wiejskich. Strona społeczna podkreślała korzystny wpływ sprzedaży pozaaptecznej na rozwój przedsiębiorstw detalicznych i różnorodność kanałów dystrybucji.

Wprowadzenie obrotu pozaaptecznego planuje też Francja. W ramach tamtejszego urzędu do spraw konkurencji i konsumenta (odpowiednik polskiego UOKiK), powstało nawet zalecenie dla organów krajowych, z uwagi na monopol apteczny, który przyczynił się do wzrostu cen leków bez recepty.

Na podstawie obserwacji dystrybucji pozaaptecznej mogę powiedzieć, że z reguły strona rządowa chce ją wprowadzić z kilku powodów: dla poprawy dostępności do leków, z powodu wykluczenia pacjentów, albo jako działania antymonopolowego i dywersyfikacji kanałów. Jednocześnie silne środowisko aptekarskie raczej jest z reguły przeciwne sprzedaży pozaaptecznej, co wynika jedynie z aspektów biznesowych.

