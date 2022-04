Leki pediatryczne z Francji, szczepionki z Danii. Unijne wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Polsce

Polska wystąpiła z wnioskiem o wsparcie w zakresie leków i środków medycznych, aby zabezpieczyć zapasy w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL)

Z Francji otrzymaliśmy zabezpieczenie zaopatrzenia szpitalnego w postaci leków pediatrycznych, ogólnych i dla przypadków krytycznych

Przedstawiciele Danii przekazali szczepionki MMR i diTebooster

Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski w związku z napaścią Rosji na ten kraj spowodował większe zapotrzebowanie na leki. O działania związane z sytuacją zapytał ministra zdrowia poseł Paweł Krutul.

Jak poinformował wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL) Polska wystąpiła już w lutym z wnioskiem o wsparcie w zakresie leków i środków medycznych celem zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia zapasów i pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Na początku marca przekazano dodatkowe zgłoszenie w zakresie leczenia pacjentów z HIV. Całościowe zgłoszone zapotrzebowanie dotyczyło leków na HIV i gruźlicę oraz szczepionek IPV, MMR, DTP, DAT oraz OPV.

- W ramach zapotrzebowania z Francji otrzymano zabezpieczenie zaopatrzenia szpitalnego w postaci leków pediatrycznych, ogólnych i dla przypadków krytycznych - wymieniał.

Dodatkowo przedstawiciele Danii przekazali szczepionki MMR i diTebooster, państwo zaoferowało także dodatkowe środki medyczne w postaci elektrolitów, środków przeciwbólowych oraz środków przeciwko HIV. Zaś przedstawiciele Belgii zaoferowali przekazanie produktów z przeciwbakteryjną moksyfloksacyną.

W Ukrainie HIV/AIDS, gruźlica, odra i polio

- Pomoc przekazywana w ramach UMOL jest przeznaczona do bezpośredniego wykorzystania w szpitalach i innych jednostkach zajmujących się napływającymi pacjentami - podkreślił wiceminister.

W sumie Ukrainę opuściło już ok. 3,6 mln mieszkańców. Większość z nich znajduje się w Polsce.

- Ukraina ma jedno z najwyższych obciążeń HIV/AIDS w Europie Wschodniej, ok. 1,2 procent osób dorosłych w wieku 15-49 żyje z HIV. To jest ok. 290 tys. osób. Zaś ok. 6 800 dzieci poniżej 14 lat jest nosicielami wirusa HIV - mówił prof. Marcin Czech, epidemiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, podczas IX Konferencji naukowej pod patronatem czasopisma Journal of Health Policy and Outcomes Research (1 kwietnia 2022 roku).

Drugim ważnym problemem z punktu widzenia chorób zakaźnych i zdrowia publicznego jest gruźlica. - Ukraina posiada jeden z najwyższych wskaźników wielolekoopornej gruźlicy na świecie. Gruźlica jest trzecią przyczyną śmierci w Ukrainie. W tej chwili w Ukrainie mają 32 tys. zarejestrowanych osób chorych na gruźlicę, z tego 1300 dzieci - wymieniał prof. Czech.

Problemem jest też odra - w 2019 roku Ukraina odnotowała aż 57 tys. przypadków, co stanowiło połowę przypadków w regionie europejskim WHO. Rejestruje się też incydentalne przypadki polio.

