Leki ostatniej szansy. Od 4 maja nowa lista produktów niepodlegających finansowaniu

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Znalazło się na niej tym razem 86 pozycji, wśród nich leki stosowane w onkologii czy stwardnieniu rozsianym.

- Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje w komunikacie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.