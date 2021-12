Leki od 1 stycznia 2022. Ceny niektórych mocno w górę, inne będą tańsze LISTA

Od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywać nowa lista leków refundowanych

Firma analityczna IQVIA przedstawiła podsumowanie zmian w ramach projektu listy refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Refundacja apteczna: 14 substancji straci finansowanie

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 260 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 55 innych.

Czternaście substancji czynnych utraci finansowanie:

Acidum tranexamicum ( Exacyl , roztwór doustny, 1 g/10 ml oraz tabl. powl., 500 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis);

, roztwór doustny, 1 g/10 ml oraz tabl. powl., 500 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis); Alfacalcidolum ( Alfadiol, kaps. miękkie, 0.25 μg oraz 1 μg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals);

kaps. miękkie, 0.25 μg oraz 1 μg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals); Ambenonium ( Mytelase , tabl., 10 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis);

, tabl., 10 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis); Amitriptilinum ( Amitriptylinum VP, tabl. powl., 10 mg oraz 25 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss);

tabl. powl., 10 mg oraz 25 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss); Atenololum ( Atenolol Sanofi , tabl., 25 mg oraz 50 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis);

, tabl., 25 mg oraz 50 mg, podmiot odpowiedzialny Sanofi-Aventis); Calcii folinas (Calciumfolinat-Ebewe , kaps. twarde, 15 mg, podmiot odpowiedzialny EBEWE Pharma);

, kaps. twarde, 15 mg, podmiot odpowiedzialny EBEWE Pharma); Cefadroxilum ( Biodroxil , granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml, kaps., 500 mg oraz tabl. powl., 1000 mg, podmiot odpowiedzialny Sandoz);

, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml, kaps., 500 mg oraz tabl. powl., 1000 mg, podmiot odpowiedzialny Sandoz); Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum ( Cazacombi, tabl. powl., 5+12,5 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.);

tabl. powl., 5+12,5 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.); Clotrimazolum ( Clotrimazolum GSK , tabl. dopochwowe, 100 mg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals);

, tabl. dopochwowe, 100 mg, podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals); Dalteparinum natricum ( Fragmin, roztwór do wstrzykiwań 2500 j.m., 5000 j.m., 7500 j.m., 10000 j.m., 12500 j.m., 15000 j.m. oraz 18000 j.m., podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe);

roztwór do wstrzykiwań 2500 j.m., 5000 j.m., 7500 j.m., 10000 j.m., 12500 j.m., 15000 j.m. oraz 18000 j.m., podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe); Eprosartanum ( Teveten , tabl. powl., 600 mg, podmiot odpowiedzialny Abbott Healthcare Products);

, tabl. powl., 600 mg, podmiot odpowiedzialny Abbott Healthcare Products); Imidaprilum ( Tanatril, tabl., 5 mg, 10 mg oraz 20 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss);

tabl., 5 mg, 10 mg oraz 20 mg, podmiot odpowiedzialny PharmaSwiss); Norfloxacinum ( Nolicin , tabl. powl., 400 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.);

, tabl. powl., 400 mg, podmiot odpowiedzialny KRKA d.d.); Sucralfatum (Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5 ml, podmiot odpowiedzialny Gedeon Richter).

Natomiast jedna substancja czynna zostanie dodana do listy:

Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana, 13-walentna (Prevenar 13, zawiesina do wstrzykiwań, 0,5 ml, podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe).

Ponadto, w ramach listy A3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym zgodnie z projektem obwieszczenia refundowane będą igły do wstrzykiwaczy (BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G), 100 sztuk oraz BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G), 100 sztuk) we wskazaniu cukrzycy wymagającej podawania insuliny, z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok dla jednego pacjenta.

Co będzie taniej, co drożej dla pacjenta

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 1 070 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 29 z nich.

Największe obniżki, przekraczające 30 zł, dotyczyć będą następujących produktów:

Zoladex LA (Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o 121,86 zł ,

(Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o , Exelon (Rivastigminum, system transdermalny, 13,3 mg/24h, 30 saszetek oraz 9,5 mg/24h, 30 saszetek) – o 41,00 zł i 30,44 zł oraz

(Rivastigminum, system transdermalny, 13,3 mg/24h, 30 saszetek oraz 9,5 mg/24h, 30 saszetek) – o oraz Seretide Dysk (Fluticasoni propionas + Salmeterolum, proszek do inhalacji, 500+50 μg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek oraz 250+50 μg/dawkę inhalacyjną, 60 dawek) – o 37,72 zł i 30,62 zł.

Obniżki te związane są ze obniżeniem urzędowej ceny zbytu tych produktów.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 371 opakowań. Jednak jedynie w przypadku 4 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł:

Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł,

Certican (Everolimusum, tabl., 0,5 mg, 60 szt.) – o 30,87 zł ,

, Zolaxa Rapid (Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg, 56 szt.) - o 11,31 zł

Zolafren (Olanzapinum, tabl. powl., 10 mg, 90 szt.) – o 10,11 zł.

Podwyżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 214.1 Alergeny kurzu domowego, 135.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus oraz 178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne.

Od listopada 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio: Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml), Certican (Everolimusum, tabl., 0,75 mg, 60 szt.) oraz Zalasta (Olanzapinum, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg, 28 szt.).

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 935 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 3,9 procenta. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 40 z nich, z czego największe (powyżej 40 zł) dotyczyć będą produktów:

Pulmozyme (Dornasum alfa, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml, 30 amp. a 2,5 ml) – o 118,80 zł ,

, Zoladex LA (Goserelinum, implant podskórny, 10.8 mg, 1 amp.-strz.) – o 116,05 zł ,

, Certican (Everolimusum, tabl., 0,75 mg, 60 szt.) – o 50,94 zł ,

, ZypAdhera (Olanzapinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 405 mg, 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły) – o 49,09 zł

Pamifos-90 (Dinatrii pamidronas, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg, 1 fiol. z prosz. po 90 mg + 1 amp. po 10 ml) – o 48,60 zł.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 5 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 12,6 proc., przy czym żadna ze zmian nie przekracza kwoty 2 zł:

Amotaks (Amoxicillinum, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt. oraz tabl., 1 g, 20 szt.)

Amotaks Dis (Amoxicillinum, tabl., 500 mg, 750 mg oraz 1 g, 20 szt.).

Pogram 75+ i Ciąża Plus

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast 6 substancji utraci finansowanie (acidum tranexamicum, atenololum, cilazaprilum + hydrochlorothiazidum, dalteparinum natricum, eprosartanum, imidaprilum). Lista „S” obejmie 25 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 133 innych opakowań.

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znajdzie się żadnych nowych opakowań, 37 natomiast zostanie z niej usunięte. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, natomiast jedna substancja straci finansowanie (dalteparinum natricum).

Programy lekowe i katalog chemioterapii bez nowości

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie utraci finansowania.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia zostaną usunięte 2 opakowania, natomiast wprowadzonych zostanie 6 nowych. Urzędowe ceny zbytu 20 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 11,8 procent.

Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w programach lekowych.

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci także finansowania.

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 16 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 11 opakowań. Urzędowe ceny zbytu 24 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 11,7 procent.

Obniżki te dotyczą dwóch produktów dostępnych również w ramach listy aptecznej (Sandostatin LAR, Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml oraz Tamoxifen-EGIS, Tamoxifenum, tabl., 20 mg, 30 sztuk). Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

