Leki na serce bez refundacji? Miłkowski: nie można się z tym zgodzić. Są zamienniki

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, Sejm • 11 kwietnia 2023 16:00

Starszy pacjent po zawale pokazał posłowi receptę, na której widniały lekarstwa na sumę ok. 500-600 zł. - Dlaczego leki po incydentach zawałowych i udarowych dla chorych po 75. roku życia są w pełnej odpłatności? - dopytuje ministra zdrowia w interpelacji parlamentarzysta. Wiceminister Maciej Miłkowski nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Przyznaje za to, że resort analizuje możliwość obniżenia kryterium wieku uprawniającego do darmowych leków.