Leki na receptę wysyłane do paczkomatów. "Firmy znalazły sposób na obejście prawa"

Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, poinformował o potencjalnie niezgodnym z prawem działaniu, polegającym na wysyłkowej sprzedaży leku na receptę

Dostałem informację, że jest taka praktyka. Nie uwierzyłem. Zadzwoniłem do wskazanej apteki Super-Pharm i zapytałem, czy mogę kupić konopie z wysyłką. Pracownik apteki powiedział, że jest to jak najbardziej możliwe i odesłał mnie do strony www firmy Cannateka - opowiada

Przedstawiciele obu firm zaprzeczają, że biorą udział w procederze

Super-Pharm nie oferuje tego typu usług - oświadcza spółka

Cannateka nie uczestniczy w tym procesie i nie jest zaangażowana ani w sprzedaż ani w dostawę produktów. Świadczę pomoc pacjentom jako osoba indywidualna i nie pobieram za to wynagrodzenia - mówi Małgorzata Biernacka z firmy

"Dostałem informację, że jest taka praktyka. Nie uwierzyłem...."

Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), wrzucił na Twittera informację wskazującą na wysyłkową sprzedaż leku na receptę. W dodatku narkotycznego. Tymczasem wysyłkowa sprzedaż leków na receptę nie jest dopuszczona prawem. Tym bardziej środków odurzających.

Przedmiotem sprzedaży miał być olej lub ekstrakt do waporyzacji na receptę.

Pada informacja, że "recepta na olej lub ekstrakt do waporyzacji jest możliwa do realizacji tylko w Super-Pharm" i podany jest adres konkretnej placówki. Ale jest też informacja, że jeśli nabywca nie ma możliwości nabyć jej osobiście, to firma mu chętnie w tym pomoże.

"W skrócie - zrealizuję receptę za Ciebie, zostanie dostarczona przewoźnikiem InPost".

To element prowokacji, którą szef ZAPPA wykonał, by przekonać się, że taki proceder w Polsce funkcjonuje.

- Dostałem informację, że jest taka praktyka. Nie uwierzyłem. Zadzwoniłem do wskazanej apteki Super-Pharm i zapytałem, czy mogę kupić konopie z wysyłką. Pracownik apteki powiedział, że jest to jak najbardziej możliwe i odesłał mnie do strony www firmy Cannateka. Dalej też poszło szybko. Napisałem mail z pytaniem o możliwość wysyłki. Kolejnego dnia dostałem odpowiedź: „Recepta jest do zrealizowania w Super-Pharm we Wrocławiu i na Puławskiej w Warszawie, natomiast jest możliwość dostarczenia jej na wskazany adres lub do paczkomatu. W takim przypadku proszę o uzupełnienie formularza” – opowiada Marcin Wiśniewski.

I przedstawia skan dokumentu:

IMG_3208.jpg

Pod tekstem załączono link do formularza. „Pod tym linkiem opisałam proces oraz inne niezbędne informacje i wskazówki” - napisała przedstawicielka spółki Cannateka.

Leki narkotyczne wysyłane do paczkomatu

- Oczywistym dla mnie jest, że między firmą Cannateka a Super-Pharm jest umowa na realizację recept i wysyłkę narkotyku na adres pacjenta lub do paczkomatu. Pracownik Super-Pharm w sprawie wysyłki odsyła do strony Cannateka, a Cannateka w sprawie realizacji recepty - do dwóch aptek Super Pharm. Koło się zamyka - mówi prezes ZAPPA.

- Wyobrażam to sobie tak, że Super-Pharm produkuje ekstrakt tylko w tych dwóch aptekach, dlatego tylko tam realizuje recepty i pobiera opłaty. Żeby obsługiwać osoby spoza Warszawy albo Wrocławia, musi produkt wysyłać. Ale jest to zabronione, a karą jest obligatoryjne cofnięcie zezwolenia. Dlatego sieć obchodzi prawo - wysyłkę ceduje na podstawioną firmę. Nie wiem tylko czy ta firma ma jakiekolwiek prawo do posiadania i wysyłania leków narkotycznych? - zastanawia się.

- W mojej ocenie, to ciekawy case dla Inspekcji i organów ścigania. A oceniając postawę Super-Pharmu - wiele działań sieci na co dzień obserwuję i jest to typowy przykład działania zagranicznej sieci w Polsce - bezpieczeństwo ma za nic, prawo ma za nic, robi biznes i nie wolno przeszkadzać - mówi w rozmowie z nami.

Na Twitterze dodaje: „Dodam, że adres www podaje pracownik apteki. Ten NIEZALEŻNY zawodowo i wiedzący, że to brutalne łamanie wielu przepisów prawa. Nigdy by tego nie zrobił we własnej aptece (praktyce zawodowej), na swoją odpowiedzialność - zawodową i karną. Stawiam $, że sieć się wywinie”.

Sprawę skomentował dla nas również Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: - Sytuacja, w której leki narkotyczne wysyłane są pacjentowi do paczkomatu, jest absolutnie niedopuszczalna. Realizacja tego typu recept na skalę hurtową to naruszenie wszelkich zasad. To czy GIF stwierdzi naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży wysyłkowej to odrębna sprawa. Dla nas proceder, który zaczyna się od załatwienia recepty, następnie kupna leku narkotycznego i wysyłania go do paczkomatu jest absolutnie naganny.

"Zaczęło się od próśb pacjentów"

Zapytaliśmy Super-Pharm i Cannateka o sprawę opisaną przez Marcina Wiśniewskiego i tweeta, którego udostępnił.

"Apteka Super-Pharm przy ul. Szewskiej we Wrocławiu nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, w tym nie prowadziła i nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej preparatów leczniczych zawierających w składzie środki odurzające. Twierdzenie, że apteka wysyła kurierem leki narkotyczne do pacjentów, jest nieprawdą. Screen nie pochodzi ze strony Super-Pharm. Super-Pharm nie oferuje tego typu usług" - brzmi oficjalne stanowisko spółki.

- Cannateka nie uczestniczy w tym procesie i nie jest zaangażowana ani w sprzedaż ani w dostawę produktów. Cannateka nieodpłatnie wspiera lekarzy i pacjentów edukując ich na temat medycznej marihuany. Nasze zaangażowanie opiera się na profesjonalizmie i wiedzy na temat medycznych konopi. Należy podkreślić, że pomoc pacjentom oferuję jako osoba indywidualna w swoim wolnym czasie i nie pobieram za to wynagrodzenia czy jakichkolwiek opłat, takim działaniem chcę zbudować zaufanie wśród pacjentów, moim celem jest udzielanie pacjentom wsparcia w trudnych życiowych sytuacjach - mówi Małgorzata Biernacka z Cannateki.

Jak wyjaśnia, cała sprawa zaczęła się właśnie od próśb pacjentów: - Mam kontakt z chorymi jako edukator w zakresie stosowania medycznej marihuany. Wielokrotnie sygnalizowali problem z osobistym wykupieniem recepty. Przez jakiś czas odsyłałam ich z informacją, że leki może za nich wykupić znajomy lub osoba bliska. Aż trafił się pacjent ze stwardnieniem rozsianym, przykuty do łóżka, niechodzący, który nie miał fizycznej możliwości realizacji recepty ani poproszenia o to kogoś bliskiego. Postanowiłam mu pomóc i odebrać dla niego receptę, a następnie pomóc w dostarczeniu mu leku.

- Wsparcia udzieliła też firma kurierska-pacjent nie był w stanie nawet otworzyć drzwi kurierowi, który na moją prośbę wszedł do jego mieszkania, aby bezpośrednio przekazać mu paczkę. Pacjent okazał wielką wdzięczność. To zmotywowało mnie do udzielania dalszej podobnej pomocy i uświadomiło mi jak ogromny problem dla pacjentów stanowi brak dostępności produktu w okolicznych dla pacjentów aptekach - opowiada.

- Gdyby nie moja pomoc, pacjent nie miałby w ogóle dostępu do terapii. Zawsze informuję, że najlepiej jest, kiedy pacjent osobiście wykupi produkt z recepty. Jedynie w dwóch miastach w Polsce w aptekach dostępny jest produkt w takiej postaci, tymczasem lek stosowany jest przez osoby ciężko chore, w tym terminalnie, nie mające możliwości pojechania po lek do innego miasta.

Dodaje, że nie jest tajemnicą, co jest dostarczane w paczkach: - Jest to widoczne na załączonej fakturze. W przypadkach, kiedy przewoźnik prosił o wyjaśnienie, po jego udzieleniu nie kwestionował możliwości wysyłki takiej zawartości. Całe rozliczenie transakcji zakupu leku odbywa się bezpośrednio pomiędzy pacjentem a apteką, zamówienie paczki bezpośrednio składa pacjent, który ją odbiera.

- Docelowo chcemy być głosem pacjentów, których dotyczy problem ograniczenia dostępności. Bardzo wielu pacjentów wymaga pomocy w takiej sytuacji. Zdarza się, że przez to chorzy są zmuszeni do przerwania skutecznej dla nich terapii bo nie mogą wykupić leku. Polskie prawo nie nadąża za pacjentami - uważa przedstawicielka firmy.

Podkreśla: - W innych krajach, np. Niemczech dozwolone jest wysyłanie takich produktów przez apteki, a przecież polskie przepisy prawa bazują na tej samej unijnej dyrektywie co przepisy obowiązujące w Niemczech. Zmiana prawodawstwa w Polsce znacznie ułatwiłaby pacjentom dostęp do terapii i pozwoliłaby na realizację konstytucyjnego prawa do dostępu do terapii zgodnej z aktualną wiedzą medyczną - mówi Małgorzata Biernacka.

Sprawa przekazana do odpowiednich organów ścigania

Zapytaliśmy też o sprawę firmę InPost, która w swoim regulaminie zastrzega, że nie przewozi leków, nie tylko na receptę, ale jakichkolwiek: "Przewóz produktów leczniczych jest zakazany w sieci InPost. Przewóz produktów konopnych, pochodnych konopi oraz innych konopi niż włókniste (w tym marihuany medycznej), jest zakazany w sieci InPost".

- Każdy nasz klient jest świadom naszego regulaminu, który wyraźnie mówi, co można, a czego nie można przewozić. Jest to wyraźnie zaznaczone w regulaminie świadczenia usług. Po drugie prawo pocztowe wyraźnie mówi o tajemnicy korespondencji, która nakłada na przewoźnika obowiązek pozyskiwania wiedzy na określony temat, np. adres odbiorcy przesyłki, ale zabrania mu gromadzenia wiedzy na temat tego, co jest przedmiotem przesyłki - wyjaśnia Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy firmy InPost.

- To na nadawcy ciąży obowiązek dostosowania się do przepisów. Każdy klient, który ma podpisaną z nami umowę, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. A ten wyraźnie odnosi się do ustawy Prawo pocztowe. Jeśli klient łamie umowę, to robi to świadomie, bez udziału operatora pocztowego, który nie ma prawa weryfikowania tego, co jest w przesyłce - dodaje.

Sprawa trafiła do inspekcji farmaceutycznej, a ta poinformowała, że sprawa została przekazana do odpowiednich organów ścigania do weryfikacji.

skrin z TT.jpg

Jednocześnie Główny Inspektorat Farmaceutyczny przypomina, że prowadzenie wysyłkowej sprzedaży leków recepturowych sporządzonych z surowca farmaceutycznego wytworzonego z ziela konopi innych niż włókniste stanowi nie tylko naruszenie zakazu sprzedaży na odległość produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę, ale potencjalnie również przestępstwo nielegalnego wprowadzenia do obrotu środka odurzającego (tj. przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8, a w przypadku znacznej skali - do lat 12).

- Stwierdzenie prowadzenia takiej działalności przez aptekę stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia na jej prowadzenie, jak również pociągnięcia do odpowiedzialności (potencjalnie również karnej) osób zaangażowanych - przypomina rzecznik GIF, Edyta Janczewska-Zreda.

MZ: sprawa dla policji

Na ten problem już w ubiegłym roku zwracał uwagę poseł Kazimierz Matuszny, który skierował do ministra zdrowia interpelację w sprawie wysyłkowej sprzedaży leków.

"Wzrost sprzedaży szerokiego asortymentu towarów dokonywanej za pośrednictwem Internetu coraz częściej dotyczy branży farmaceutycznej. W czasie pandemii COVID-19 w Internecie nastąpił znaczny wzrost liczby stron, za pomocą których oferowane jest wystawianie recept na dowolny lek, także na lek psychotropowy. Coraz więcej e-sklepów oferuje bez recepty nawet leki sprzedawane wyłącznie na receptę" - czytamy w interpelacji.

- Pomimo obowiązującego, prawidłowego stanu prawnego sprzedawcy, oferujący leki na receptę nawet psychotropowe, bez konieczności przedstawienia recepty, wciąż istnieją, chociaż taka forma działalności jest niezgodna z prawem. Wydawane leki z przepisu lekarza, a sprzedawane bez recepty, nie powinny być w ogóle dostępne w sprzedaży - napisał poseł.

- Nadzór nad obrotem produktami leczniczymi sprawowany jest przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Organy wchodzące w jej skład zostały wyposażone w wystarczające w ocenie Ministra instrumenty administracyjne, umożliwiające sankcjonowanie niezgodnych z prawem działań aptek w zakresie obrotu wysyłkowego produktami leczniczymi - odpowiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Jak dodał, w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez aptekę sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza lub stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym umożliwiono cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

- Tym niemniej pomimo prawidłowego stanu prawnego, znane są sytuacje oferowania za pośrednictwem sieci Internet produktów leczniczych wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Czyny takie penalizowane są w oparciu o prawo karne, dlatego też podmiotami właściwymi do wykrywania i ścigania tych czynów niedozwolonych, są organy ścigania. Wobec tego, że Minister Zdrowia nie sprawuje nad nimi nadzoru, nie posiada też możliwości wpływu na rzetelność ich działań - odpisał przedstawiciel resortu zdrowia.

Według ministra, organy inspekcji farmaceutycznej aktywnie współpracują z Policą oraz Prokuraturą i na bieżąco przekazują organom ścigania informacje o wszystkich przypadkach ewentualnego popełnienia przestępstw określonych w przepisach karnych wskazanych w rozdziale 9 ustawy z dnia 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne czy rozdziału 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.