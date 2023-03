Leki na przewlekłe choroby zapalne i ryzyko wystąpienia poważnych powikłań. Są zalecenia

Przypomnijmy, w styczniu br. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła środki minimalizujące ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych inhibitorów kinazy janusowej w przewlekłych zaburzeniach zapalnych.

Działania niepożądane obejmują choroby sercowo-naczyniowe, zakrzepy krwi, raka i poważne infekcje.

W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB) przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych przekazali, że u pacjentów leczonych inhibitorami JAK z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), u których istnieją określone czynniki ryzyka, zaobserwowano zwiększoną, w porównaniu z inhibitorami TNF-α, częstość występowania nowotworów złośliwych, poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, ciężkich zakażeń, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) oraz śmiertelności.

- Ryzyko to jest uważane za aspekt charakterystyczny dla leków z tej grupy oraz istotny we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach do stosowania inhibitorów JAK w chorobach zapalnych i dermatologicznych - przekazano w komunikacie.