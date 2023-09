Leki, które utraciły refundację. Tych preparatów za damo już nie dostaniesz

Pośród leków, które od września tracą zniżkę wiele jest takich, które nie są dostępne w aptekach lub ich dostępność jest bardzo niska - pisze gdziepolek.pl

Wykreślenie ich z refundacji nie powinno mieć zatem wpływu na pacjentów i apteki

Warto natomiast wspomnieć, że z wykazu wypada między innymi połączenie amlodypiny i indapamidu, które dostępne było pod nazwą Tertens-AM

Preparaty usunięte z wykazu

Portal gdziepolek.pl wyliczył, że 1 września dopłatę utraciło 47 pozycji z wcześniejszej listy (produktów lub wskazań). Przyczyną, dla której leki wypadają z wykazu może być koniec obowiązywania decyzji o refundacji, wpłynięcie wniosku producenta o skrócenie takiego terminu lub odmowa refundacji na kolejny okres przez ministerstwo zdrowia.

W wykazie nadal pozostają jednak refundowane leki zawierające osobno indapamid (np. Diuresin SR, Tertensif SR, Indapres) i amlodypinę (np. Agen, Amlopin, Amlozek).

Inne usunięte z wykazu refundacyjnego preparaty, których dostępność w aptekach zintegrowanych z GdziePoLek.pl wynosi co najmniej 5 proc. to to Endofemine - preparat z dienogestem stosowany w terapii endometriozy, Finasterid Stada 5 mg po 30 tabl. i po 90 tabl. wskazany przy łagodnym przeroście gruczołu krokowego czy aerozol Sabumalin z salbutamolem wykorzystywanym w astmie i POChP.

