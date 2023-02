Leki i ich zamienniki. Zmian na receptach nie będzie

Autor: oprac. JKB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia • 10 lutego 2023 21:00

Do ministra zdrowia skierowano interpelację poselską w sprawie leków zapisywanych na receptę i ich zamienników. Zapytano w piśmie to, czy MZ planuje wprowadzenie zmiany we wzorze recept lekarskich, aby zawierały dane o możliwości lub braku możliwości stosowania zamienników. - Nie planuje się zmian, o które zapytuje interpelant – odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski.