Leki dobre dla dorosłych, groźne dla dzieci. "Zwykłe przeliczanie na masę ciała jest błędne"

Większość zarejestrowanych leków nie ma wskazań pediatrycznych. Jakimi zasadami należy kierować się podając dziecku lek? Podpowiada farmakolog kliniczny dr Leszek Borkowski

Dziecko nie jest miniaturą osoby dorosłej i zwykłe przeliczanie dawki na masę ciała jest błędne - podkreśla ekspert

Należy też zwrócić uwagę na substancje pomocnicze leku. Wiele z nich nie może być podawanych pediatrycznie

Badania pediatryczne reguluje m.in. Deklaracja Helsińska

- 80 procent leków stosowanych w pediatrii nie ma zbadanych wskazań pediatrycznych lub ma wskazania, ale w innej grupie wiekowej. Dlatego trzeba być uważnym i rozsądnym przy aplikacji leku dziecku. Należy zapisywać i gromadzić wszelkie anomalie polekowe i pokarmowe w czasie życia dziecka - podkreśla dr nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski.

Przypomina, że bazą do rozwoju nowych regulacji prawnych w zakresie badań pediatrycznych jest Deklaracja Helsinska. - Dzięki badaniom pediatrycznym powstało wiele postaci leków dedykowanych dzieciom: tabletki do żucia, syropy smakowe - wymienia.

Aby niepotrzebnie nie narażać dzieci na zbędny udział dzieci w badaniach klinicznych pediatrycznych, wprowadza się ekstrapolacje wyników z populacji dorosłych np. w zakresie dawkowania czy przeciwwskazań.

Firma zgłasza do Europejskiej Agencji Leków (EMA) Pediatryczny Plan Badawczy obejmujący czasami kilka lub kilkadziesiąt badań klinicznych pediatrycznych. Taki plan badania klinicznego pediatrycznego musi określić czy badany produkt służy do:

diagnozowania

zapobiegania

leczenia.

Komitet Pediatryczny EMA ocenia celowość aplikacji oraz np. wiarygodność wyników dla celów pediatrycznych.

Populacja pediatryczna obejmuje dzieci od urodzenia do maksymalnie 18 roku życia, w podziale na podgrupy:

wcześniaki i noworodki od 0 do 27 dnia

niemowlęta od 1 miesiąca do 23 miesiąca

dzieci od 2 do 11 lat

młodzież od 12 do 18 lat.

Organy rejestrujące wprowadzają zachęty dla firm farmaceutycznych, aby chciały wykonywać badania pediatryczne.

Może to być przedłużenie monopolu rynkowego poprzez uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem pediatrycznym (Pediatric Use Marketing Authorisation, PUMA)

- O ten rodzaj pozwolenia można ubiegać się dla leków, które posiadają pozwolenia na dopuszczenie i minął im okres ochrony patentowej i dodatkowego świadectwa ochronnego - informuje ekspert i wyjaśnia:

W przypadku pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniami do stosowania w pediatrii mamy okres wyłączności 8 lat, a okres wyłączności rynkowej 10 lat z możliwością przedłużenia o rok.

Jeżeli wprowadzany lek pediatryczny będzie posiadał status leku sierocego istnieje możliwość wydłużenia okresu wyłączności rynkowej z 10 do 12 lat.

Uwaga na substancje pomocnicze w lekach

Jakimi zasadami należy kierować się podając dziecku lek? Dr Leszek Borkowski radzi:

Proszę pamiętać, że dziecko nie jest miniaturą osoby dorosłej i zwykłe przeliczanie dawki na masę ciała jest błędne.

Wszystkie formy o przedłużonym działaniu nie powinny być zmniejszane poprzez krojenie np. form doustnych tabletek, drażetek itd. na pół, bo niszczymy ochronę do miejscowego, wybranego miejsca wchłaniania w przewodzie pokarmowym.

Szybkość uwalniania substancji czynnej z leku zależy od budowy warstwowej tabletki, wszystkich jej składników, siły stempli wytłaczających tę postać farmaceutyczną oraz specyfiki chemicznej substancji czynnej.

- Proszę też pamiętać, że wiele substancji pomocniczych nie może być podawanych pediatrycznie. W przypadku pacjenta pediatrycznego z nietolerancją: fruktozy, galaktozy, glukozy, laktozy, sacharozy, fenyloalaniny, należy sprawdzać czy w ordynowanym leku nie występują te substancje - dodaje.

Czym to może grozić?

obecność laktozy jest niebezpieczna dla pacjentów z nietolerancją laktozy, galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

obecność sacharozy jest niebezpieczna dla pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

obecność sorbitolu jest niebezpieczna dla pacjentów z dziedziczną nietolerancja fruktozy.

obecność aspartamu (źródło fenyloalaniny) jest niebezpieczna dla pacjentów z fenyloketonurią.

U pacjentów uczulonych na kukurydzę lub produkty z kukurydzy należy zachować ostrożność przy podawaniu roztworów zawierających glukozę, jeśli w ogóle je się podaje.

Inne substancje pomocnicze, które mogąc wywoływać negatywne reakcje u dzieci:

aspartam E 951,

czerwień koszenilowa E 124, inne barwniki

pirisiarczan sodowy E 223,

olej rycynowy,

etanol

Niedobór dehydrogebazy glukozo-6-fosforanowej może skutkować ryzykiem wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej np. przy stosowaniu zewnętrznym Agrosulfanu w kremie lub doustnie Furaginy.

Pacjenci pediatryczny z utajonym lub rzeczywistym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą być wrażliwi na występowanie reakcji hemolitycznej/ hemolizy w trakcie leczenia antybiotykami chinolonowymi, np. norfloksacyna.

Ordynując lek należy zawsze wypytać pacjenta, a szczególnie w sytuacji, gdy narzeka na lek poprzednio przepisany przed wystawieniem recepty odnawialnej.

- Generalnie leczyć dzieci z pediatrą, a samemu stosować jedynie OTC, które zostały uprzednio sprawdzone pod nadzorem pediatry. Babcie, ciocie, sąsiadki są kochane, ale nie mają wiedzy i doświadczenia pediatrycznego i ich propozycje terapeutyczne trzeba zawsze oceniać krytycznie - podkreśla farmakolog kliniczny, dr Leszek Borkowski.

Ekspert radzi też uważać na reakcje krzyżowe antybiotyków.

