Lekarze rodzinni chcą innej dystrybucji leku na COVID-19. Wnioskują o dostawy przez apteki

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce proponuje zmiany w dystrybucji leku na COVID-19. Chodzi o molnupirawir.

- Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych wnioskuje o zmianę systemu dystrybucji leku molnupirawir przeznaczonego do leczenia ambulatoryjnego COVID-19 z systemu opartego o dystrybucję z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dystrybucję do aptek – podkreśla Kolegium.