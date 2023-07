Lekarze pikietowali pod Ministerstwem Zdrowia. "Żaden lobbysta się do nas nie zwracał"

13 lipca lekarze przeprowadzili pikietę pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie

Domagali się od ministra zdrowia, by wycofał się z - ich zdaniem - kontrowersyjnych przepisów wprowadzających limity na recepty.

"Pracę lekarzy reguluje prawo, a nie tweety ministra", Lekarz ma leczyć, nie liczyć recepty!", "Dzisiaj limit na leki dla pacjentów, jutro limit na szwy dla chirurga" - z takimi hasłami lekarze przyszli pod resort

Podkreślali, że także chcą walczyć z automatami do recept, ale limity nie wyeliminują patologii w tym obszarze. Skuteczne byłoby zdefiniowanie i wystandaryzowanie teleporady

Przedstawiciele środowisk lekarskich akcentowali, że sposób wprowadzania zmian przez ministra zdrowia jest niedopuszczalny

Przewodnicząca OZZL cytowała wiadomości od lekarzy, z których wynikało, że są jednak problemy z przekraczaniem limitu recept. Szczegółowo o tym opowiedział Rynkowi Zdrowia Sebastian Goncerz, szef Porozumienia Rezydentów OZZL

Protest lekarzy pod Ministerstwem Zdrowia. Co ich boli najbardziej?

W czwartek, 13 lipca, pod gmachem Ministerstwa Zdrowia przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL i Porozumienia Chirurgów Skalpel protestowali przeciw wprowadzeniu przez ministra zdrowia limitów na recepty.

- Nie może być tak, że minister robi konferencję prasową i dwa dni później pojawia się limit w systemie. Bez żadnej konsultacji, rozporządzenia. To nas boli najbardziej. Żaden lekarz nie ma przecież obowiązku, by śledzić media czy Twittera ministra zdrowia. Taki tryb wprowadzania tak ważnych zmian jest karygodny - powiedział w rozmowie z nami Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

- Chcemy, żeby system ochrony zdrowia w Polsce był przejrzysty, by nie utrudniał pracy lekarzom. Zależy nam, by lekarze po ukończeniu studiów pracowali w Polsce, a nie wyjeżdżali za granicę - podkreślała z kolei przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat.

Lekarze chcą, by minister wycofał się z limitów na recepty

Przypomnijmy. Od 3 lipca obowiązują limity na wystawianie e-recept. Lekarz w ciągu 10 godzin pracy może przyjąć maksymalnie 80 pacjentów, którym przepisze receptę (może ich być maksymalnie 300). Nadmieńmy, że 12 lipca minister zdrowia zdecydował, że nie będzie to dotyczyło recept refundowanych.

Takie ograniczanie zdaniem MZ ma zapobiegać nadużyciom, m.in. wypisywaniu e-recept przez automaty receptowe jedynie na podstawie ankiety wypełnionej przez pacjenta. Szef resortu zdrowia podpisał ponadto rozporządzenie, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż 3 miesiącach od wizyty u lekarza.

Środowisko jest oburzone, że sposobem wprowadzenia limitów - ich zdaniem nastąpiło to bez podstawy prawnej. Dodatkowo wskazuje się, że w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także w domach pomocy społecznej i w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej, doszło do blokady w przyjmowaniu pacjentów z powodu niemożności wypisania recepty nr 301.

Zgromadzeni pod ministerstwem lekarze domagali się, by minister wycofał się z kontrowersyjnego ich zdaniem pomysłu. Podkreślali, że walka z masowym wypisywaniem recept powinna odbywać się w konsultacji ze środowiskiem lekarzy, a nie przeciwko niemu. Wskazywano, że limity problemu z automatami do recept nie rozwiążą - potrzeba przede wszystkim zdefiniowania i wystandaryzowania teleporady.

Minister zdrowia o lobbystach, lekarze mówią, że są niezależni

- Widać że ton medialnej dyskusji nt. limitów dla recept nadają lobbyści, bo w rzeczywistości nie ma żadnych skarg od pacjentów - stwierdził na Twitterze minister Niedzielski i udostępnił informację Rzecznika Praw Pacjenta, który napisał, że na bieżąco monitoruje kwestię limitów wystawiania recept.

- Podkreślamy, że nie wpłynęły do nas żadne zgłoszenia nt. pacjentów POZ czy AOS, którzy nie otrzymali recepty w związku z wprowadzonym limitem. Nie mamy takich informacji również z innych źródeł - czytamy. RPP dodał, że Prokuratura prowadzi obecnie dwie sprawy z jego zawiadomienia w związku ze śmiercią pacjentek, do której mogły się przyczynić nieprawidłowości w związku z wystawianiem e-recept.

Ws. skarg innego zdania była przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat, która przeczytała kilka wiadomości opisujących, jakie problemy rodzą limity na recepty.

- Żaden lobbysta się do mnie nie zwracał, nie jestem tutaj z powodu jakiegokolwiek nacisku, jesteśmy niezależni. Powód mojej obecności jest jeden - jestem zaniepokojony zdrowiem Polek i Polaków. Chcemy reagować, zanim dojdzie do katastrofy. Mieliśmy już katastrofę covidową, wtedy środowisko lekarskie też alarmowało dużo wcześniej - tłumaczył nam Joachim Budny, przewodniczący Regionu Mazowieckiego OZZL.

- Nie wiem, kogo minister zdrowia ma na myśli mówiąc o lobbystach. Jak wchodziła cyfryzacja trzy lata temu - jeżeli wówczas byłyby opracowane standardy organizacji procedury "świadczenie telemedyczne", nie byłoby problemu z receptomatami - powiedziała przewodnicząca OZZL.

Problem z przekraczaniem limitów na recepty: jest czy go nie ma?

Sebastian Goncerz, tłumacząc Rynkowi Zdrowia kwestię przekraczania limitów na recepty i konsekwencji tegoż, mówił:

- Sytuacja, w której lekarz musi przyjąć tak dużą liczbę pacjentów (że przekroczy wprowadzony przez MZ limit - red.), nie jest sytuacją, która powinna być standardowa. To nie jest norma, coś, czego oczekujemy. Przyznaję też, że zdarza i zdarzać się będzie rzadko. Z drugiej jednak strony medycyna jest zniuansowana, do pewnego stopnia losowa. Jeśli akurat przydarzy się jednego dnia, że trafi do lekarza więcej pacjentów, którym potrzebna jest pomoc "tu i teraz", nie możemy powiedzieć "do zobaczenia jutro". Szczególnie jest to problematyczne na obszarach wiejskich, mało zurbanizowanych - gdzie jest na danym terenie jedna przychodnia, w której lekarz przyjmuje dwa, trzy razy w tygodniu. Jeśli akurat jest sezon infekcyjny, dużo dzieci choruje, to lekarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy.

Przypomniał, że limit 300 recept tak naprawdę oznacza limit 300 leków.

- System e-recepty liczy pojedynczy lek jako jedną receptę, można ją zebrać w pakiet pięciu leków. Część pacjentów potrzebuje więcej niż jednego leku, np. w geriatrii. Ponadto nie wszyscy pacjenci przychodzą do lekarza fizycznie - niektórym przedłużamy recepty - pacjent się nie pojawia, ale ma zlecenie stałe i np. lekarz w jakiś konkretny dzień siada i przedłuża te stałe zlecenia. W DPS-ach takich zleceń stałych jest bardzo dużo - tłumaczył.

Dodał, że są też preparaty, które nie są na receptę, ale można je wraz z pozostałymi substancjami zapisać na e-recepcie.

- To wygodne, bo pacjent dostaje wszystko na jednej kartce, z pełnymi dawkami, opisem. W aktualnej sytuacji, by nie „dobić” do limitu recept, ktoś musi takie leki OTC zapisać ręcznie, na oddzielnej kartce - wyjaśnił.

Zaznaczył, że limity to kwestia ograniczenia organizacji pracy lekarzy. - Nie może być też tak, że przepisy uniemożliwiają nam niesienie pomocy, nawet jeśli są to przypadki rzadkie - podsumował.

Limity na recepty. "Nasza argumentacja dalej jest w mocy"

Goncerz komentując fakt, że minister wyłączył z limitów recepty refundowane i podpisał rozporządzenie, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe (ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż trzech miesiącach od wizyty u lekarza), stwierdził krótko: - Nasza argumentacja dalej jest w mocy.

- Nadal wprowadzenie limitów jest bezprawne i podtrzymuję mój argument dotyczący niuansów medycyny. Co, jeśli wszyscy pacjenci danego dnia będą musieli skorzystać z leków nierefundowanych i będzie ich ponad 300? Fakt, że to potencjalnie rzadka sytuacja, nic nie zmienia, bo nawet jeśli jedna osoba będzie tym dotknięta, będziemy oponować - podkreślił.

Powtórzył, że takie zmiany powinny być wprowadzane w formie praworządnej, "a nie tak, że minister robi konferencję prasową i dwa dni później pojawia się limit w systemie".

Zaznaczył, że wprowadzone zmiany w walce z automatami do wydawania recept nie pomogą, "bo jeśli są to programy komputerowe, które automatycznie wydają PWZ-y, to dana osoba po prostu zmieni program".

- Limity w żaden sposób nie ograniczą tego "biznesu". Trzeba się skupić się na procedurach - lekarz ma je wykonywać zgodnie z etyką lekarską, ma zdobyć wiedzę o stanie zdrowia pacjenta. Trzeba zdefiniować i wystandaryzować teleporadę - podsumował.

