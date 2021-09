Lekarze o przeglądach lekowych w aptekach: koszty pilotażu są zaniżone

Autor: LJ • Źródło: NRL, Rynek Zdrowia • 03 września 2021 21:04

Jeśli farmaceuta stwierdzi potencjalnie niepoprawną farmakoterapię, może wydać pacjentowi pisemne zalecenia skierowane do lekarza. NRL ma wątpliwości co do tego zapisu.

Lekarze szacują, że koszty przeprowadzenia pilotażu przeglądów lekowych w aptekach są zaniżone (fot. ShutterStock)