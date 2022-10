Lekarze i farmaceuci otrzymają z Ministerstwa Zdrowia informacje o brakach leków

Mamy 16 tys. zarejestrowanych produktów leczniczych, w tym ponad 55 tys. opakowań różnych leków. Na pewno żadna z aptek nie jest w stanie tyle produktów posiadać - mówił na konferencji prasowej 18 października Maciej Milkowski

Wiceminister zdrowia przyznał: Widzimy problemy z poszczególnymi lekami, ale nie widzimy, żeby sytuacja odbiegała od normy

Jak tłumaczył, problemy z brakami leków są różnego typu. Czasem jest to związane z decyzjami biznesowymi producentów o zakończeniu produkcji danego leku

Poza listą antywywozową i możliwością wprowadzenia importu interwencyjnego, resort zdrowia proponuje nowe rozwiązanie

W trybie najpewniej dwutygodniowym będzie przekazywać do Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowni farmaceutycznych informacje w zakresie możliwej ograniczonej dostępności do poszczególnych leków

Powody braków leków są różne

Jaka wygląda sytuacja na dziś? - Jeśli chodzi o sytuację na polskim rynku, mamy 16 tys. zarejestrowanych produktów leczniczych, w tym ponad 55 tys. opakowań różnych leków. Na pewno żadna z aptek nie jest w stanie tyle produktów posiadać. Widzimy problemy z poszczególnymi lekami, ale nie widzimy, żeby sytuacja odbiegała od normy - mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Dodał, że problemy z brakami są różnego typu: - Związane są z decyzjami biznesowymi producentów, z decyzjami o zakończeniu produkcji danego leku. Widzimy to w szczególności w lekach, które są lekami tańszymi, starszymi, nadal istotnymi. Jednak ze względów biznesowych producenci przechodzą na nowoczesne technologie, na których mają wyższe marże. Dotyczy to bardzo często leków firm globalnych, europejskich.

Drugi powód to sytuacje związane z problemami technologicznymi. Bardzo często GIF wstrzymuje część produktów ze względu na zanieczyszczenia lub problemy produkcyjne, na wniosek podmiotów odpowiedzialnych. Dotyczy to przeważnie serii leków.

- Są również problemy geopolityczne, w szczególności teraz, związane przez ostatni okres z pandemią, problemami transportowymi, dostępnością do substancji czynnych lub intermediatów do substancji czynnych lub innych produktów wykorzystywanych w lekach - wymieniał wiceminister.

Chodzi na przykład o kwas izopropylowy. Są też problemy związane z modą na dane substancje i nowe wskazania, stosowane czasami off label. Tu przykładem jest jeden z leków zarejestrowanych w Europie w cukrzycy. Używany jednak jako preparat we wspomaganiu odchudzania się.

- Ostatnio medialny był brak dostępności do antybiotyków. Wśród nich była amoksycylina z kwasem klawulanowym. - Dostępność do leku poprawia się. Sytuacja na rynku antybiotyków była związana z brakiem przewidzenia przez producentów zapotrzebowania na preparaty - mówił wiceminister.

W czasie pandemii i ograniczonych kontaktów, spadła liczba zakażeń bakteryjnych i zapotrzebowania na antybiotyki. Potem nastąpił nagły wzrost zapotrzebowania i - w ocenie MZ - na taki popyt producenci nie przygotowali się: - Już te produkty wracają na rynek i dostępność do amoksycyliny jest pełna. Widzimy to na podstawie danych ze Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Informacja o brakach leków trafi do lekarzy i farmaceutów

Poza listą antywywozową i możliwością wprowadzenia importu interwencyjnego, resort proponuje nowe rozwiązanie.

W trybie najpewniej dwutygodniowym będzie przekazywać od dziś do Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowni farmaceutycznych informacje w zakresie możliwej ograniczonej dostępności do poszczególnych leków. Tak, by lekarz już w trakcie wypisywania recepty mógł stwierdzić czy lek będzie dostępny w aptekach na terenie województwa.

Te informacje na bieżąco będą przekazywane w formie skróconej do NIL i NIA, a następnie do lekarzy i farmaceutów oraz hurtowni. Docelowo ma to być system informatyczny podpięty pod aplikację gabinet.gov.pl. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Ale jak przyznał wiceminister Miłkowski, jest to działanie priorytetowe dla resortu.

- Potwierdzam, nie mamy sytuacji wyjątkowej, krytycznej, natomiast na pewno w kwestii dostępności zawsze należy podchodzić z ostrożnością i badać przyczyny braków. Te czasowe niedobory leków występują, występowały zawsze i będą występować - podkreśliła również Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Zaś dr Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, przyznał, że do URPL wpływają powiadomienia o stałym lub czasowym wstrzymaniu leku w obrocie.

- Dane te służą do analizy braku dostępności na rynku polskim. W każdym miesiącu otrzymujemy wiele takich zgłoszeń, które są krótkotrwałe i nie mają wpływu na dostępność. Tych poważnych wstrzymań, długoterminowych lub stałych, jest kilka w miesiącu, a czasami nie ma ich wcale. Ustaliliśmy, że te dane mogą być upublicznione, w szczególności lekarzom i farmaceutom na potrzeby ordynowania i zamieniania leków. W sytuacjach, gdy mamy stałe lub długotrwałe wstrzymania w obrocie - dodał.









