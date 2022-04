Lek w aptece był przechowywany w złej temperaturze. Jest kara dla farmaceuty

Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie uznał za winną dwóch przewinień zawodowych farmaceutkę, która pełni także funkcję kierownika apteki – informuje portal mgr.farm. Najpoważniejszym zarzutem było błędne przechowywanie i wydawanie leku – nie wykazała ona należytej dbałości w nadzorze.

Sprawa dotyczyła leku Pulmozyme (roztwór do nebulizacji stosowany przy mukowiscydozie), który powinien być przechowywany w lodówce. Jednakże w aptece był przechowywany w temperaturze pokojowej – niewłaściwe przechowywanie preparatu zauważył ojciec dziecka, które go stosuje – relacjonuje mgr.farm.

- Podczas odbierania leku ojciec pacjenta stwierdził, że leki które powinny być przechowywane w lodówce w temperaturze 2°C – 8°C leżą na stole ekspedycyjnym w temperaturze pokojowej ok. 22 °C bez opakowania termoizolacyjnego. Z uwagi na niewłaściwe warunki przechowywania leków odmówił ich przyjęcia. Osoba ekspediująca poinformowała ojca pacjenta, że leki zostaną wysłane do reklamacji oraz poprosiła o ponowne zgłoszenie się do apteki po zamówione leki za dwa dni – wynika z akt sprawy cytowanych przez portal.