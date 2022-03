Lek staje się dostępny bez recepty. Ale na opakowaniu jest jako Rp. Co zrobić?

Praktyką jest zmiana kategorii dostępności leków. Te dostępne tylko na receptę mogą przejść do sprzedaży jako OTC (bez recepty)

Jak w takiej sytuacji lek może być wydany w aptece pacjentowi?

W ocenie prezesa URPL, produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu

Zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC

W przypadku zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych stoi na stanowisku, iż produkt leczniczy powinien być wydawany pacjentowi zgodnie z kategorią dostępności wskazaną na opakowaniu produktu leczniczego.

Jak podkreśla w komunikacie, za takim stanowiskiem przemawiają względy bezpieczeństwa stosowania leku.

"Należy mieć na uwadze, iż ulotka dołączona do opakowania produktu leczniczego z kategorią dostępności Rp nie jest przygotowana w sposób umożliwiający pacjentowi samodzielne i bezpieczne stosowanie produktu leczniczego" - zauważa.

Tymczasem ulotka dołączona do opakowania produktu leczniczego OTC zawiera informacje, które umożliwiają pacjentowi samodzielne stosowanie leku. Ulotka taka zawiera informacje m.in. jak długo lek można stosować samodzielnie, co zrobić jeżeli objawy nie ustąpią lub nasilą się, po jakim czasie należy zgłosić się do lekarza.

W przypadku niektórych produktów leczniczych OTC do opakowania dołączone jest również narzędzie diagnostyczne, z którego pacjent powinien skorzystać przed przyjęciem leku.

Ponadto zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC często pociąga za sobą ograniczenie wskazań leczniczych, skrócenie czasu leczenia, wprowadzenie ostrzeżeń o maksymalnych dawkach czy ograniczenie grupy docelowej, w stosunku do tego samego leku wydawanego na receptę.

Dlatego zdaniem szefa URPL, wydawanie bez recepty leków w opakowaniach przeznaczonych pierwotnie do sprzedaży na receptę może stanowić ryzyko dla zdrowia pacjenta.