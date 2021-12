Lek sotrovimab ma być skuteczny na wszystkie mutacje Omikrona. Jest dostępny w dwóch krajach

W Wielkiej Brytanii przyznano warunkowe pozwolenie do stosowania sotrovimab w leczeniu COVID-19

Opiera się na danych III fazy, które pokazują, że sotrovimab zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub zgonu o 79 proc. u dorosłych pacjentów ze zwiększonym ryzykiem progresji do ciężkiego COVID-19 - informuje producent firma GSK

Porozumienie w sprawie dostaw zawarte z rządem Wielkiej Brytanii umożliwi dostęp do sotrovimabu pacjentom w ciągu kilku tygodni

Lek jest już dostępny w USA w sytuacjach awaryjnych od maja tego roku

GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology poinformowały, że brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Xevudy (sotrovimab) w leczeniu objawowym dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i więcej, o masie ciała co najmniej 40 kg) w przypadku ostrego zakażenia COVID-19, niewymagającego tlenoterapii i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiego zakażenia COVID-19.

Zaleca się podanie produktu Xevudy w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów COVID-19.

W wyniku zawartego porozumienia w ciągu kilku tygodni pacjenci będą mieli dostęp do leczenia. Warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu obejmuje Anglię, Szkocję i Walię.

Redukcja hospitalizacji lub zgonu

- Sotrovimab to przeciwciało monoklonalne, które działa przeciwko wszystkim 37 dotychczas zidentyfikowanym mutacjom Omikrona - informuje GSK.

W badaniach klinicznych wykazano, że sotrowimab znacząco zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub zgonu wśród pacjentów ambulatoryjnych wysokiego ryzyka z łagodnym do umiarkowanego COVID-19.

Ostateczna analiza z badania COMET-ICE wykazała 79 proc. redukcję hospitalizacji w porównaniu z placebo lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny (do 29 dnia) w porównaniu z placebo.

W USA lek jest już dostępny

Sotrovimab był dobrze tolerowany w dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są reakcje nadwrażliwości, obserwowane w około 2 procent przypadków.

W maju br. lek do użycia w sytuacjach awaryjnych dopuściła do użycia Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

USA ma pierwszy oficjalny lek na Covid-19 - Sotrovimab

EMA o wykorzystaniu sotrovimabu pod kątem leczenia chorych na COVID-19

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.