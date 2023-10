Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy wstrzymany w obrocie w całym kraju

Na mocy decyzji Głównej Inspektora Farmaceutycznego na terenie całego kraju wstrzymano obrót lekiem przeciwbólowym o nazwie Benlek. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja GIF dotyczy:

leku Benlek, Metamizolum natricum monohydricum + Thiamini hydrochloridum + Coffeinum,

tabletki,

500 mg + 38,75 mg + 50 mg, opakowanie 20 tabletek,

GTIN 05909991492977

podmiot odpowiedzialny: SOLINEA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ciecierzynie;

Jak przypomina GIF, lek został wprowadzony do obrotu w Polsce na początku 2023 roku. Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał podmiotowi odpowiedzialnemu przekazanie produktu leczniczego do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków.

- W dniu 18 sierpnia 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego (pochodzącej z serii numer 0321222, termin ważności 11.2025), w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru Czystość chromatograficzna tiaminy chlorowodorku - wskazano w decyzji Inspektora.







