Lek na receptę pilnie potrzebny, a lekarza brak. Kto może wypisać receptę?

Pilnie potrzebuję leku na receptę, ale nie mogę się skontaktować z lekarzem. Co mogę zrobić? - takie pytanie skierowano do Rzecznika Praw Pacjenta

RPP odpowiada, jakie możliwości ma w tej sytuacji chory i kto może wypisać receptę w zastępstwie lekarza na niezbędny lek

Jak wynika z odpowiedzi, w przypadku nieuchwytności lekarza, można uzyskać tzw. receptę farmaceutyczną, ale może ją wystawić wyłącznie farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawodu

Wspomniana recepta farmaceutyczna może być wypisana maksymalnie na 180 dni kuracji

Pilna recepta na lek a lekarza brak. Rzecznik rozwiewa wątpliwości

Kto może wystawić receptę na lek? - Pilnie potrzebuję leku na receptę, ale nie mogę się skontaktować z lekarzem. Co mogę zrobić? – to jedno z pytań, jakie trafiło do Rzecznika Praw Pacjenta. RPP udzielił na nie szczegółowej odpowiedzi.

- W takiej sytuacji można udać się do apteki, w której to farmaceuta może wystawić e-receptę (tzw. recepta farmaceutyczna). Pamiętaj, że taką receptę wystawić może jedynie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a nie każda osoba pracująca w aptece – czytamy w odpowiedzi. Na tym jednak nie koniec.

Recepta farmaceutyczna. Na jakie leki nie może być wydana?

Rzecznik przypomina także o szczegółach związanych z receptą farmaceutyczną – zaznacza najważniejsze szczegóły z nią związane, aby ułatwić korzystanie z zaordynowanych lekarstw.

RPP o recepcie farmaceutycznej:

receptę tę można wystawić na maksymalnie 180 dni kuracji,

nie mogą zostać przepisane na niej leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe,

farmaceuta podczas wystawienia e-recepty w aptece może przeprowadzić wywiad medyczny,

pacjent może zostać poproszony o podpisanie oświadczenia o aktualnie zażywanych lekach albo o stanie swojego zdrowia,

recepta ta jest realizowana z odpłatnością 100 proc.

