Lek na rdzeniowy zanik mięśni już w Radomiu

- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni na okres od 10 marca 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku. Obecnie trwa procedura kwalifikacji pacjentów chcących z niego skorzystać – wyjaśnia dla serwisu cozadzien.pl Karolina Gajewska, rzeczniczka prasowa MSS.

Nusinersen pozwala na zahamowanie zaniku neuronów ruchu.

Obecnie w ramach programu lekowego leczonych jest 770 pacjentów. 22 kolejnych jest już zakwalifikowanych do programu.

W programie uczestniczy 29 ośrodków, z tego 16 jest wskazanych dla pacjentów pediatrycznych i 13 ośrodków dla dorosłych.

Jak mówiła prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka, podczas VII Kongresu wyzwań Zdrowotnych, 4-5 marca 2022 roku, do sieci dołączają kolejne placówki.

Wspomniany program lekowy został uruchomiony w 2019 roku. Dodatkowo w kwietniu 2021 roku rozpoczęły się badania przesiewowe noworodków dla rdzeniowego zaniku mięśni.

- Jeśli chodzi o leki refundowane, to mamy w tej chwili tylko jedną możliwość finansowania, mianowicie podawanie nusinersenu. To podawanie jest możliwe dla każdego pacjenta, niezależnie od tego, w jakim on jest wieku, czy ma rozpoznanie przedobjawowe czy objawowe. Takie jest też stanowisko grupy ekspertów, by terapię zaczynać bezwzględnie u każdego pacjenta, który ma 2 lub 3 kopie genu SMN2 - dodała specjalistka.