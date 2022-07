Lek na małpią ospę niedostępny w Polsce. Wiceminister zdrowia: może być sprowadzony na życzenie lekarza

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację poselską w sprawie małpiej ospy. Chodziło m.in. o diagnostykę zakażeń.

- Do 13 czerwca br. próbki do badania były przekazywane do laboratorium referencyjnego sieci EVD-LabNet w RIVM (Bilthoven, Holandia). Aktualnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Instytut Badawczy dysponuje komercyjnymi testami do wykrywania wirusa małpiej ospy - informuje wiceminister.