Lek na IBS wycofany w całym kraju. Jest też zakaz wprowadzania go do obrotu

GIF wycofuje z obrotu na terenie całego kraju lek na receptę stosowany u dorosłych na objawy zespołu jelita drażliwego

o kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu o nazwie Mebelin, twarde, 200 mg opakowanie 30 kapsułek nr GTIN 05909991425289, opakowanie 60 kapsułek nr GTIN 05909991425296

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aristo Pharma sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

Po dwóch latach od wprowadzenia na rynek

Pierwsze wprowadzenie przedmiotowego produktu leczniczego miało miejsce 7 lipca 2021 r. Decyzją z dnia 13 lipca 2021 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał podmiotowi odpowiedzialnemu przekazanie produktu leczniczego do badań jakościowych do Narodowego Instytutu Leków.

- W dniu 20 czerwca 2023 r. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badania przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Leków na przekazanej przez podmiot odpowiedzialny próbie produktu leczniczego, w którym wskazane zostało, że produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych z uwagi na negatywny wynik badania w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku – wyjaśnia GIF powody swoich decyzji.

GIF wstrzymał obrót lekiem i poinformował podmiot odpowiedzialny o wszczęciu postępowania w przedmiocie wycofania z obrotu produktu leczniczego Mebelin w zakresie wszystkich serii. Poinformował tez firmę o możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonych w postepowaniu materiałów i dowodów oraz co do zgłoszonych żądań.

- Strona nie skorzystała z prawa do wypowiedzenia się w postępowaniu – przekazał GIF.

Dodajmy, że badanie wykazało, iż przedmiotowy produkt nie odpowiada wymaganiom specyfikacji jakościowej w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku. Te ustalenia nie zostały zakwestionowane przez firmę zarówno w toku postępowania zakończonego niniejszą decyzją, jak również w ramach jakiejkolwiek innej komunikacji z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym: nie wypowiedziała się w sprawie w jakikolwiek sposób.

