Lek na COVID-19. Rozszerzono wskazania do stosowania remdesiviru o nową grupę chorych

W Unii Europejskiej rozszerzono grupę pacjentów, u których można stosować leczenie remdesivirem

Zgodnie z decyzją EMA, można go podawać osobom, które nie wymagają dodatkowej suplementacji tlenu i są w grupie podwyższonego ryzyka progresji do ciężkiego COVID-19

Decyzja KE jest poparta wynikami z randomizowanego badania III fazy, w której oceniano Veklury vs placebo

16 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła zmianę warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Veklury (remdesivir).

Zmiana rozszerza możliwość podawania leku osobom dorosłym, które nie wymagają dodatkowej suplementacji tlenu i są w grupie podwyższonego ryzyka progresji do ciężkiego COVID-19.

Niniejsza decyzja wynika z pozytywnego zalecenia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), komitetu naukowego Europejskiej Agencji Leków (EMA), w sprawie rozszerzenia wskazania do stosowania leku Veklury.

Lek oceniano wśród pacjentów niehospitalizowanych

Decyzja KE jest poparta wynikami z randomizowanego badania III fazy, podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo, które miało na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa trzydniowego kursu podania leku Veklury do stosowania dożylnego w przypadku leczenia COVID-19 u niehospitalizowanych pacjentów z wysokim ryzykiem progresji choroby.

Jak poinformowała firma, 562 uczestników badania przydzielono losowo w stosunku 1:1 do otrzymywania Veklury lub placebo. Wynik pierwszej grupy wykazał istotne statystycznie 87 proc. zmniejszenie ryzyka w zakresie pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego: hospitalizacja z powodu COVID-19 lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny do 28 dnia (0,7 proc. [2/279]) w porównaniu z placebo (5,3 proc. [15/283]) p=0,008.

W badaniu nie zaobserwowano zgonów w żadnym z ramion do 28 dnia badania. Profil bezpieczeństwa był podobny między Veklury i placebo w różnych placówkach ambulatoryjnych biorących udział w tym badaniu.

Najczęstsze działania niepożądane pojawiające się podczas leczenia (≥5 proc.) u pacjentów przyjmujących lek to nudności i ból głowy.

Wstępne wyniki: remdesivir skuteczny przeciwko omikronowi

Rozszerzone wskazanie w Unii Europejskiej uzupełnia poprzednie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Veklury, które umożliwiało leczenie COVID-19 u dorosłych i młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat i masie ciała co najmniej 40 kg) z zapaleniem płuc, wymagających dodatkowego tlenu.

Firma informuje również, że według wstępnych analiz informacji genetycznej wariantu Omikron, remdesivir jest skuteczny również przeciwko temu wariantowi.

Lek Veklury (substancja czynna: remdesiwir), jest inhibitorem wirusowej polimerazy RNA. Zaburza on wytwarzanie wirusowego RNA (materiału genetycznego) i tym samym uniemożliwia wirusowi namnażanie się w komórkach. Może to wspomóc organizm w walce z zakażeniem wirusowym i przyspieszyć powrót pacjenta do zdrowia.

