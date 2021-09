Lek na COVID-19. Pfizer testuje nowy preparat

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, 27 września, że rozpoczął zaawansowane etapy testów nad działaniem nowego leku doustnego

Ten nowy lek ma przeciwdziałać rozwojowi Covid-19 u osób, które zakaziły się koronawirusem

Jak dotąd do użycia w Covid-19 zatwierdzony był m.in. remdesivir

Lek na Covid przetestuje 2660 zdrowych osób

Koncern rywalizuje z Merck & Co Inc i Roche Holding AG o to, kto pierwszy wypuści na rynek tabletki przeciw Covid-19.

Pfizer ogłosił, że będzie sprawdzał lek na 2660 zdrowych dorosłych uczestnikach, którzy żyją w tym samym miejscu, co osoba z potwierdzonymi symptomami infekcji, wywoływanej przez koronawirusa.

Będzie testowany lek PF-07321332 z niską dawką rytonawiru, który jest stosowany wraz z innymi środkami przy zakażeniu HIV.

Na razie mamy m.in. remdesivir

Przypomnijmy. Według ekspertów cytowanych w ub.r. przez BBC, remdesivir zakupiony wcześniej przez UE nie jest "cudowną pigułką", ale może on przynieść "fantastyczne rezultaty". Dzięki niemu niektórym chorym będzie można uratować życie, skrócić rekonwalescencję oraz zmniejszyć obciążenie szpitali.

Nie ma jednak pewności, w jakim stopniu lek ten jest w stanie ratować życie chorych. Z badań klinicznych, którymi objęto ponad 1000 osób wynika, że śmiertelność chorych, którzy go otrzymali nie przekraczała 8 proc., a tych leczonych jedynie z użyciem, placebo - 11,6 proc. To niewielka statystycznie różnica.

