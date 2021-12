Lek na COVID-19 na wyczerpaniu. Kraska: dziś dotarły zapasy remdesiviru. Natychmiast pojedzie do szpitali

W czasie posiedzenia sejmowej Komisji zdrowia, wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska przedstawiał informację na temat obecnej sytuacji epidemicznej, planowanych rekomendacji i strategii walki z pandemią COVID-19.

Jednym z omawianych zagadnień były braki leków stosowanych do leczenia COVID-19. Posłanka Katarzyna Lubnauer zapytała, co z dostawami?

- Jak donosi pan dr Grzesiowski nie ma remdesiviru, z którego korzystają lekarze. Nie ma drugiego leku, który ma chronić przed wstrząsem. To, że nie można zaopatrzyć szpitali w leki, których potrzebują lekarze, jest bez usprawiedliwienia - stwierdziła.

Dr Paweł Grzesiowski zaalarmował na Twitterze 15 grudnia, że takie braki występują: "Z wielu szpitali w kraju dostajemy ten sam sygnał - brak leków przeciw Covid-19. W rządowej agencji rezerw nie można zamówić leku przeciwwirusowego (remdesiwir) ani leku ratującego pacjentów przed wstrząsem cytokinowym (tocilizumab). Same łóżka nie leczą".

Temat podjął wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Co do remdesivir – do Polski dotarły kolejne 42 tys. opakowań i natychmiast zostaną rozdysponowane do szpitali. Mieliśmy sygnały, że zapasy się kończą. Nie, że nie ma, ale że się kończą zapasy. Uzupełniamy lek kolejną dostawą - wyjaśnił.