Lek jest refundowany w raku jajnika. Teraz AOTMiT oceniała go w raku trzustki

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oceniał lek olaparib w leczeniu pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakorakiem trzustki

Wydał negatywną rekomendację

Warunkami niezbędnymi dla rozważenia zasadności finansowania wnioskowanej technologii ze środków publicznych byłoby zawężenie populacji docelowej do zawierającej się we wskazaniach rejestracyjnych, a także zaproponowanie RSS - wskazuje

Populacja docelowa szersza niż we wskazaniach rejestracyjnych

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Lynparza (olaparyb) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakorakiem trzustki z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2 na zaproponowanych warunkach.

W analizie klinicznej przedstawiono RCT POLO, w którym porównywano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania olaparybu względem placebo. Mediana przeżycia całkowitego (OS) w ramieniu olaparybu wyniosła 18,9 miesiąca, zaś w ramieniu placebo 18,1 miesiąca, a zaobserwowana różnica nie była istotna statystycznie.

Przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) w ramieniu olaparybu było o 3,6 miesiąca dłuższa niż w ramieniu placebo (7,4 vs 3,8 miesiąca), a różnica była istotna statystycznie.

Jednocześnie różnica w medianach czasu do trwałego, istotnego klinicznie pogorszenia globalnego stanu zdrowia ocenianego według EORTC QLQ-C30 oraz różnica dla ocena globalnego stanu zdrowia względem wartości wyjściowych nie były istotne statystycznie.

W grupie otrzymującej olaparyb zdarzenia niepożądane stopnia co najmniej trzeciego odnotowano u 50 proc. pacjentów, zaś w grupie otrzymującej placebo u 25 proc. pacjentów, a różnica była istotna statystycznie.

Za ewentualną zasadnością pozytywnego rozpatrzenia wniosku przemawia obecność olaparybu w wytycznych hiszpańskich SEOM 2020 oraz amerykańskich NCCN 2021 i ASCO 2020, jako terapii podtrzymującej u chorych z rakiem trzustki i obecnością mutacji BRCA1/2, po leczeniu I linii opartym na pochodnych platyny.

Choć wyniki analizy klinicznej wskazują na korzyść zdrowotną w postaci przeżycia wolnego od progresji, którą potencjalnie mogliby odnieść pacjenci w wyniku leczenia, to zarazem wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że zaproponowana we wniosku cena za opakowanie leku jest nieakceptowalnie wysoka w stosunku do spodziewanych efektów zdrowotnych.

Mając na uwadze powyższe, warunkami niezbędnymi dla rozważenia zasadności finansowania wnioskowanej technologii ze środków publicznych byłoby zawężenie populacji docelowej do zawierającej się we wskazaniach rejestracyjnych, a także zaproponowanie RSS.

Do badania POLO zostali włączeni pacjenci, którzy nie mogą być skutecznie leczeni z zastosowaniem chemioterapii aż do wystąpienia

progresji, zaś w programie lekowym zaproponowano szerszą populację.

Zapisy programu lekowego nie zawężają populacji do pacjentów z brakiem tolerancji chemioterapii lub po zakończeniu leczenia, lecz obejmują także grupę chorych, u których chemoterapia mogłaby być kontynuowana. Zgodnie z raportem EMA (EPAR 2020) oceniającym produkt Lynparza, jeżeli terapia oparta na pochodnych platyny jest tolerowana, zazwyczaj jest ona kontynuowana powyżej 16 tygodni.