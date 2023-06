Leczenie SMA nusinersnem to więcej niż stabilizacja. Pacjenci odnoszą korzyść z leczenia

SMA to choroba genetycznie uwarunkowana, która stale postępuje i w naturalnym przebiegu pacjenci nieleczeni systematycznie tracą funkcje ruchowe, oddechowe i odżywiania - przypomina prof. Anna Kostera-Pruszczyk

Wszyscy pacjenci leczeni nusinersenem odnoszą korzyść z leczenia. Ta korzyść jest mierzona, wymierna, widoczna. Z punktu widzenia historii naturalnej SMA pacjent, u którego dochodzi do stabilizacji stanu, to już jest pacjent, który odnosi korzyść. A mamy chorych, którzy nie tylko są stabilni, ale się poprawiają. Zarówno punkt po punkcie, ale rośnie też grupa pacjentów, u których te poprawy są bardzo duże i wyraźne - dodaje

To, co jest bardzo ważne, to fakt, że 96 procent pacjentów osiąga poprawę albo stabilizację. SMA jest chorobą genetycznie postępującą. Samo zatrzymanie choroby jest już dużym sukcesem terapii. Dziś wiemy, że chorobę możemy nie tylko zatrzymać, ale także poprawić stan pacjentów - podaje wyniki jednego z badań dr hab. Anna Łusakowska

Postęp choroby jest nieuchronny

- Musimy pamiętać, że SMA to choroba genetycznie uwarunkowana, która stale postępuje i w naturalnym przebiegu pacjenci nieleczeni systematycznie tracą funkcje ruchowe, oddechowe i odżywiania. Szybkość narastania tych objawów zależy od typu SMA. Najbardziej dramatycznie wygląda to w typie 1. Dzieci nigdy nie siedzą samodzielnie, a ich czas przeżycia w naturalnym przebiegu choroby jest bardzo krótki. Bez leczenia tylko 85 procent przeżywa do 2 roku życia. Ale nawet w łagodniejszych postaciach choroby, jej stały postęp jest nieuchronny – podkreślała dr hab. Anna Łusakowska z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Polskiego Rejestru Pacjentów z SMA, podczas panelu poświęconego leczeniu SMA „Nusinersen - więcej niż stabilizacja” w ramach Warszawskiej Szkoły Wiosennej Chorób Nerwowo-Mięśniowych (Warszawa, 2-3 czerwca 2023r.).

Potwierdziła to prof. Anna Kostera-Pruszczyk, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM: - Dziś już mamy dowody naukowe na to, że SMA jest chorobą, która stanowi pewne kontinuum nasilenia objawów. Oczywiście podział na typy jest uzasadniony czasem pojawienia się objawów i maksymalną funkcją osiągniętą przez pacjenta, ale zawsze jest to choroba postępująca. Wiemy, że dzieci ze SMA 3 nawet bez leczenia przez pewien czas jeszcze uzyskują pewną sprawność. Ale już po 7 roku życia dochodzi w naturalnej historii choroby do negatywnej zmiany. Wiemy też już, że terapia nusinersenem to odwraca.

- Punktem wyjścia do oceny skuteczności leku są publikacje pochodzące z badań klinicznym, ale również to, co dzieje się w prawdziwym życiu, na ile terapie są skuteczne, bezpieczne i dobrze tolerowane przez naszych pacjentów – dodała.

Obecnie profil skuteczności i bezpieczeństwa nusinersenu potwierdzają m.in. ponad 7. letnie dane pochodzące z badań klinicznych o przedłużonym okresie obserwacji oraz ponad 5. letnie dane z badań prowadzonych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej.

Wspomniana 5. letnia obserwacja w ramach badania NURTURE oceniała dzieci leczone nusinersenem w przedobjawowej fazie choroby.

- To badanie, które wywróciło spojrzenie nas wszystkich na to, jak wiele można uzyskać leczeniem przedobjawowym w rdzeniowym zaniku mięśni. Dziś już wiemy, że wszystkie terapie najbardziej są skuteczne przedobjawowo. Badanie uwzględnia podział na dwie podgrupy dzieci: z 2 i 3 kopiami genu SMN2. W zakresie parametru siedzenie bez podparcia – osiągnęły go wszystkie dzieci. Jeśli chodzi o samodzielne chodzenie – osiąga go 87 procent dzieci, które mają 2 kopie genu SMN2 i wszystkie dzieci z 3 kopiami genu SMN2. W tym przypadku kamienie milowe były osiągane w czasie odpowiadającym prawidłowemu rozwojowi dzieci, definiowanym przez WHO – wymieniała prof. Kostera-Pruszczyk.

Dodaje, że w zakresie efektów leczenia przed wystąpieniem objawów mamy już też polskie wyniki. - Jeśli chodzi o dzieci, które zaczęły leczenie przedobjawowe nusinersenem, mamy jeszcze nieopublikowane dane, które wskazują jednoznacznie, że dzieci rozwijają się w tzw. oknie WHO, czyli nabywają nowych umiejętności wtedy, kiedy powinny się one pojawiać u zdrowych dzieci.

Z kolei badanie kliniczne CHERISH, które dotyczyło starszej populacji dzieci z SMA typu 2 i 3, pokazało, że leczenie nusinersenem istotnie poprawia funkcje motoryczne. Obrazują to wyniki osiągane w skali Hammersmith (HFMSE). Skala pozwala ocenić wyjściowy stan pacjenta, a następnie stan w wyniku naturalnego przebiegu choroby lub efektu leczenia. Utrata 2 punktów oznacza utratę jednej aktywności lub pogorszenie się stanu w dwóch różnych aktywnościach.

- Widzimy, że po 15 miesiąca starsze dzieci poprawiły się o prawie 4 punkty liczone w skali Hammersmith. Jeżeli porównamy to do naturalnego przebiegu choroby, kiedy w tym czasie tracą jeden punkt, można ocenić poprawę na około 5 punktów, co jest zmianą istotną klinicznie – mówiła dr hab. Łusakowska.

Więcej niż stabilizacja

Ale badania z rzeczywistej praktyki klinicznej pokazują również, że nawet u starszych pacjentów, w zaawansowanych stanach choroby to leczenie jest skuteczne. Jedną z pierwszych prac była analiza Hagenackera i współpracowników, którzy pokazali efekty leczenia nusinersenem u pacjentów dorosłych i młodszych od 16. roku życia z typem SMA 2 i 3.

Po 14 miesiącach leczenia, pacjenci uzyskali średnio ponad 3. punkty istotne klinicznie w skali Hammersmith. Ich stan poprawiał się również w skali, która dotyczy oceny funkcji kończyny górnej – RULM oraz w sposób istotny klinicznie w teście 6 minutowego chodzenia. Średnia poprawa wynosiła 46 metrów (przyjmuje się, że zmiana 30 metrów jest istotna klinicznie).

- To, co jest bardzo ważne, to fakt, że 96 procent pacjentów osiąga poprawę albo stabilizację. SMA jest chorobą genetycznie postępującą. Samo zatrzymanie choroby jest już dużym sukcesem terapii. Dziś wiemy, że chorobę możemy nie tylko zatrzymać, ale także poprawić stan pacjentów. Biorąc pod uwagę naturalny przebieg choroby, już co najmniej stabilizacja jako efekt leczenia zmienia perspektywę życia pacjentów – podkreślała dr hab. Łusakowska.

Kolejna ważna praca badawcza to metaanaliza Coratti i wsp., dotycząca publikacji w zakresie leczenia nusinersenem pacjentów dorosłych, dzieci raz pacjentów nieleczonych, z naturalnym przebiegiem choroby.

- Metaanaliza wykazała, że nusinersen pozwala osiągnąć poprawę bez względu na wiek pacjenta, typ choroby i stan zaawansowania czy też stan funkcjonalny chorego. Leczeni pacjenci poprawiali się w skali Hammersmith o ponad 2 punkty, podczas gdy pacjenci nieleczeni, w tym samym czasie pogarszali się o jeden punkt. To oznacza, że pacjenci leczeni zyskali średnio ponad 3 punkty w skali Hammersmith, co przekładało się na poprawę przynajmniej 3 funkcji. Zauważalny jest też wzrost poprawy w kolejnych punktach leczenia – w 26 miesiącu o 5 punktów. Między kolejnymi punktami widzimy statystycznie znamienną poprawę. To znaczy, że lek cały czas działa i możemy oczekiwać kolejnych dobrych efektów – mówiła dr hab. Łusakowska.

- Ta rosnąca punktacja przekłada się na funkcjonowanie chorego w życiu codziennym. Jeśli odzyska pewną funkcję kończyn górnych, może samodzielnie założyć okulary, uczesać się czy umyć zęby samodzielnie. To są przełomowe rzeczy w życiu pacjentów z SMA – dodała.

Polskie dane są spójne z zagranicznymi

Ale polscy specjaliści mają coraz więcej własnych obserwacji pacjentów i danych z rzeczywistej praktyki klinicznej. Od września 2022 roku w Polsce są refundowane trzy leki: nusinersen, risdiplam i terapia genowa. Pierwszy z tym leków jest dostępny dla polskich pacjentów w ramach programu lekowego B.102 już od stycznia 2019 roku.

- W ubiegłym roku przygotowaliśmy w gronie ekspertów wspólnie z Fundacją SMA raport dotyczący sytuacji pacjentów z SMA pt. „Rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Efekty leczenia SMA w Polsce. Nowa jakość życia pacjentów i opiekunów”, który zawiera również wstępne wyniki leczenia – mówiła prof. Kostera-Pruszczyk.

Raport podsumowuje trwającą minimum rok obserwację 298 dzieci, które zostały włączone do programu w 2019 roku. Sześcioro pacjentów wyłączono z leczenia. Troje z nich przeszło na terapię risdiplamem. Dwoje z powodu zgonu nie związanego z leczeniem i jedno dziecko przestało zgłaszać się na kolejne wizyty w programie.

- Nie było żadnych wyłączeń z powodu nieefektywności terapii – podkreśla ekspert.

Po roku leczenia średnia zmiana w skali CHOP INTEND wyniosła prawie 9 punktów, w skali Hammersmith - ponad 6 punktów. Indywidualna poprawa w kolejnych punktach czasowych wyraźnie pokazuje narastający pozytywny efekt leczenia.

Profesor przypomniała też wyniki leczenia wydłużonej obserwacji 120 pacjentów, w większości osób dorosłych, z typem SMA 1, 2 i 3. Zwróciła uwagę na bardzo szeroką rozpiętość wiekową – najstarszy pacjent w momencie rozpoczęcia leczenia miał 67 lat oraz chorych z pełnym spektrum nasilenia objawów, w tym z SMA1: - Kryteria skuteczności leczenia były spełnione u wszystkich chorych. Znaczna poprawa pojawiła się przy kolejnych dawkach. Co więcej, różnica pomiędzy poszczególnymi punktami czasowymi pozostaje znamienna statystycznie. Mamy więc dowody ze świata rzeczywistego na skuteczności leczenia w pełnym spektrum nasilenia objawów i w pełnym spektrum wiekowym. Im dłużej prowadzone jest leczenie, tym lepszy efekt.

- To oznacza, że wszyscy pacjenci leczeni nusinersenem odnoszą korzyść z leczenia. Ta korzyść jest mierzona, wymierna, widoczna. Z punktu widzenia historii naturalnej SMA pacjent, u którego dochodzi do stabilizacji stanu, to już jest pacjent, który odnosi korzyść. A mamy chorych, którzy nie tylko są stabilni, ale się poprawiają. Zarówno punkt po punkcie, ale rośnie też grupa pacjentów, u których te poprawy są bardzo duże i wyraźne - dodała.

Wyniki na temat skuteczności leczenia nusinersenem z tego badania, realizowane przez dwa ośrodki, zostaną wkrótce opublikowane w "Orphanet Journal of Rare Diseases".

- Większość opublikowanych badań w tym przywoływane w prezentacji badania Coratti i Hagenackera oceniały efekty terapii po 14 miesiącach leczenia. Zaś nasze badanie obserwacyjne pacjentów objęło 30 miesięcy leczenia. Dzięki temu możemy obserwować bardziej odległe efekty leczenia w czasie – mówi dr hab. Anna Łusakowska.

- Nasze badanie wykazało, że w okresie 30 miesięcy leczenia nusinersenem otrzymuje się znamienna statystycznie poprawa między stanem przed leczeniem a kolejnymi dawkami, które są podawane co 4 miesiące. Ponadto , co bardzo istotne, okazało się, że pomiędzy kolejnymi punktami czasowymi jest również poprawa znamienna statystycznie. To oznacza nie tylko poprawę wobec punktu wyjściowego, ale dynamiczną zmianę w długim okresie obserwacji. Lek nie tylko podtrzymuje pozytywne działanie początkowe, ale - bez względu na wiek pacjentów, typ SMA czy stopień zaawansowania choroby - stałą dynamikę poprawy – dodaje.

Cel: satysfakcja pacjentów

Ekspertki podkreślały, że w leczeniu SMA najważniejsza jest satysfakcja pacjentów, bo chodzi o to, żeby to ich życie stawało się lepsze. - Oczekiwania pacjentów związane z leczeniem nusinersenem to przede wszystkim – oczywiście w zależności od typu i stopnia zaawansowania – utrzymanie siły mięśniowej, stabilizacja choroby, mobilność, wytrzymałość, niezależność. Satysfakcja związana z podaniem leczenia jest wysoka, pacjenci odnotowują wzrost sprawności ruchowej, jak i energii, wytrzymałości – mówiła prof. Kostera-Pruszczyk.

- Dzięki pacjentom redefiniujemy pojęcie możliwości osoby z niepełnosprawnością. Przez lata patrzyliśmy, że osoba z niepełnosprawnością to taka, która z definicji powinna ograniczać swoje plany, którą wszyscy się zajmują, która nie jest motorem sprawczym swojego życia. Pacjenci z SMA pokazują swoją podmiotowość. Mają plany i możliwości. Wymagają wsparcia opiekunów i środowiska, ale leczenie pozwala im te plany realizować – dodała.

Najlepiej obrazują wpływ leczenia nusinersenem na życie pacjenta konkretne przykłady.

Dr hab. Łusakowska: - Pacjent trzydziestopięcioletni, z typem 3B, z 4 kopiami genu SMN2. Od tego 14 roku życia zaczął gorzej biegać, pojawiły się typowe problemy z chodzeniem po schodach, zajęcie mięśni obręczy biodrowej i mięśni kończyn dolnych. Około roku przed początkiem terapii narastał niedowład i pogarszał się jego stan, wytrzymałość, skrócił się dystans chodu. Mimo tych dysfunkcji, pacjent skończył studia, jest aktywny zawodowo. Leczenie rozpoczął po 18 latach trwania choroby.

Oceny stanu dokonano po 34 miesiącach leczenia. Zaczynał z 47 punktów w skali Hammersmith, potem był wzrost do 51. Niestety uraz kolana wpłynął negatywnie na funkcje ruchowe pacjenta, ale już po ostatniej dawce, chory znowu „poprawił” się o 3 punkty i powrócił do sprawności, którą osiągnął przed urazem.

Dzięki tej poprawie pacjent chodzi na dłuższe dystanse, mniej się męczy, poprawiła się siła obręczy barkowej. Jego perspektywa życia zmieniła się tak bardzo, że zrealizował swoje marzenie - pojechał do Peru, w wysokie Andy.

Kolejny pacjent, obecnie 33. letni, z SMA 2. Nigdy nie chodził. Około 12 miesiąca życia, a więc dosyć wcześnie, wykształcił zdolność samodzielnego siedzenia. Jest chorym z tzw. z trudnym kręgosłupem, stąd podanie leku odbywa się pod kontrolą tomografii. Ukończył studia i jest aktywny zawodowo.

Po 22 miesiącach leczenia, w skali CHOP-INTEND poprawił się o 10 punktów. We wrześniu 2022 roku pacjent ożenił się z dziewczyną z Tajlandii. Dziś korzysta z uroków życia i wspólnie z małżonką planują potomstwo.

Inny z pacjentów, w tej chwili czterdziestoletni, z SMA1, również poprawił się o 4 punkty w skali CHOP-INTEND, co jest istotną zmienną klinicznie. Skończył studia, ma własną firmę, a jego pasją jest gra w bocce. Już w trakcie leczenia został wicemistrzem Polski, a w międzynarodowym rankingu najlepszych graczy zajmuje 56 lokatę. Przekracza kolejne bariery. Skoczył ze spadochronu z 4000 metrów.

Jest też pacjentka, która poruszała się na wózku i z powodu niepełnosprawności wymagała stałej opieki swojej matki. Po 3 latach leczenia dała rodzicielce 2 tygodnie urlopu. Potem pojechała z opiekunką do Barcelony.

- To są niesamowite historie, które dodają nam wszystkim sił do tego, żeby dalej leczyć pacjentów i zajmować się nimi – mówiła dr hab. Łusakowska.

