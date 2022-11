Ministerstwo Zdrowia planuje przesunięcie finansowania części świadczeń z budżetu ministra zdrowia do NFZ. Chodzi m.in. o program leczenia hemofilii oraz leczenia antyretrowirusowego pacjentów z HIV

Bogdan Gajewski: Eksperci twierdzą, że jeśli NFZ dostanie dużo nowych zadań do sfinansowania, może to grozić tym, że zacznie brakować pieniędzy na programy. Może okazać się, że NFZ ograniczy środki na leczenie skaz krwotocznych. Przez lata te pieniądze były wydzielone dla konkretnej grupy chorych

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że jest to tylko zmiana techniczna. - Chorzy po planowanych zmianach w żadnym zakresie nie ucierpią – zapewnia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Leczenie hemofilii i HIV. Pacjenci obawiają się ograniczania pieniędzy na programy

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wprowadza przesunięcie finansowania części świadczeń z budżetu ministra zdrowia do NFZ.

Chodzi o koszty refundacji leków dla seniorów i kobiet w ciąży, świadczeń wysokospecjalistycznych, kosztów ratownictwa medycznego oraz kosztów zakupu produktów leczniczych stosowanych w ramach programów polityki zdrowotnej:

profilaktyki, diagnostyki i leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV z modułem profilaktyki, diagnostyki i leczenia WZW typu C osób osadzonych w zakładach penitencjarnych;

leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych.

Powstały obawy, że będzie to skutkować znacznym zmniejszeniem ilości środków, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł przeznaczyć na leczenie pacjentów, bowiem oznacza obciążenie płatnika szeregiem dodatkowych kosztów bez możliwości pokrycia ich – jak to było dotychczas – środkami z budżetu państwa.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że jest to tylko zmiana techniczna. W przypadku leczenia hemofilii oraz HIV/AIDS - ani organizacja programów, ani dostępność, nie ulegną zmianie.

- Pan minister Maciej Miłkowski zapewnił nas, że jest to tylko zmiana formalna. Narodowe Centrum Krwi nadal będzie koordynowało realizację programu. Minister zdrowia będzie odpowiedzialny za program, zmieni się jedynie źródło finansowania. Nie będzie to budżet wydzielony w Ministerstwie Zdrowia, ale budżet w NFZ – przekazuje słowa wiceministra Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.

- Aby rozwiać wszelkie wątpliwości pacjentów, 24 października nasze stowarzyszenie poprosiło Ministerstwo Zdrowia o odpowiedzi na piśmie na cztery szczegółowe pytania dotyczące zmian w finansowaniu leczenia chorych na hemofilię – mówi szef Stowarzyszenia i wymienia:

Po pierwsze, ze względu na przebieg choroby i jej nieprzewidywalny charakter, leczenie tej grupy chorych wymaga stałego dostępu do leków, ponieważ ich brak może decydować o zdrowiu oraz życiu. W przypadku nagłych krwawień, które u chorych na hemofilię mogą wystąpić samoistnie, w sposób nieprzewidywalny, chorzy muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość czynników krzepnięcia. Tę ilość leków trudno przewidzieć, konieczny jest stały dostęp nie tylko do leków na bieżące leczenie, ale i do wykorzystania w razie nagłej potrzeby.

Czego obawiają się pacjenci?

W związku z tym pacjenci pytają: czy po wprowadzeniu zmian w leczeniu chorych na hemofilię będzie zapewniony właściwy dostęp do leków w każdej placówce służby zdrowia – przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w wymaganych w konkretnym przypadku ilościach, aby zagwarantować bezpieczeństwo chorym w trakcie całego procesu leczenia, w tym w sytuacjach nagłych (np. po wypadkach komunikacyjnych)?

Po drugie, czy po wprowadzeniu zmian budżet, który zostanie przeznaczony na leczenie hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych w NFZ, będzie równie przewidywalny i pewny jak obecnie – czy planowane w Narodowym Programie Leczenia Chorych na Hemofilię środki na leczenie nie będą uszczuplone w kolejnych latach?

Po trzecie, czy leczenie w ramach programu, który będzie realizowany przez NFZ, będzie mogło odbywać się w każdej placówce służby zdrowia w całym kraju, zapewniając chorym bezpieczeństwo w sytuacjach nagłych i umożliwiając leczenie specjalistyczne w placówkach, które nie będą realizatorem programu? Czy szpital, który nie będzie miał umowy na leczenie chorych na hemofilię, będzie mógł jak obecnie, uzyskać koncentraty czynników krzepnięcia do zabiegów planowych, a także w trybie ratowania życia?

I wreszcie, optymalny dostęp do koncentratów czynników krzepnięcia w Polsce jest możliwy dzięki przetargom centralnym. - Dzięki przetargom centralnym mamy dobry i stały dostęp do leków, a jednocześnie uzyskujemy niskie ceny leków, co umożliwia zakup takiej ilości koncentratów czynników krzepnięcia, która zapewnia prawidłowe leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Czy przetargi centralne na zakup czynników krzepnięcia będą nadal organizowane? – pyta Bogdan Gajewski i informuje: - Niestety jak do tej pory nie dostaliśmy konkretnych odpowiedzi na powyższe pytania.

Czego się boją osoby ze skazami krwotocznymi? - Eksperci twierdzą, że jeśli NFZ dostanie dużo nowych zadań do sfinansowania, może to grozić tym, że zacznie brakować pieniędzy na programy. Może okazać się, że NFZ ograniczy środki na leczenie skaz krwotocznych. Przez lata te pieniądze były wydzielone dla konkretnej grupy chorych. Dlatego program leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych dawał nam duże poczucie bezpieczeństwa - mówi Bogdan Gajewski.

Prezes organizacji podkreśla też, że obecne rozwiązania dotyczące finansowania zapewniają pacjentom stałość w dostępie do leków ratujących życie: - Program daje dostęp do leków na terenie całego kraju poprzez stacje krwiodawstwa, w ilościach, które są dostosowane do profilu choroby. Sprawdza się. Chcemy, aby był kontynuowany i finansowany w przewidywalny sposób. Potrzebujemy pewności, że te środki będą dostępne w każdym roku realizacji programu zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Narodowym Programie Leczenia Chorych na Hemofilię. Światowi specjaliści w dziedzinie leczenia skaz krwotocznych podczas konferencji "Przyszłość leczenia hemofilii w Polsce" 8 listopada podkreślali, że leczenie hemofilii wymaga istnienia wydzielonego i w pełni przewidywalnego budżetu na leczenie tej grupy chorych – dodaje.

Podobne obawy mają chorzy korzystający z programu leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV.

Etap konsultacji został pominięty

- Mogę odpowiedzieć, że chorzy po planowanych zmianach w żadnym zakresie nie ucierpią – zapewniał 27 października w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Program rządowy leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne nadal jest programem ministra zdrowia i nadal będzie realizowany przez ministra zdrowia w takim zakresie, jak jest do tej pory, czyli Narodowe Centrum Krwi nadal będzie realizowało ten program i nadal będzie koordynowało całą gospodarkę krwią i czynnikami krzepnięcia. Mamy cały pakiet narodowych programów zdrowotnych dotyczących hemofilii czy HIV i AIDS. To programy rządowe. Kwoty są określone na poszczególne lata i nadal będą obowiązywały Narodowy Fundusz Zdrowia – mówił wiceminister.

Program leczenia chorych na hemofilię jest zaplanowany do 2023 roku, z planowanymi na ten cel kwotami 376 518 000 zł w tym roku i 384 318 000 zł w 2023. Jednocześnie trwają prace nad edycją programu na lata 2024-2028.

Jeśli chodzi o leczenie antyretrowirusowe, zaplanowane wydatki na kolejne lata przedstawiają się następująco:

2022: 439 500 000 zł

2023: 475 200 000 zł

2024: 518 400 000 zł

2025: 564 300 000 zł

2026: 612 900 000 zł

Pacjenci mają też żal do resortu za sposób wprowadzania tych zmian. Minister Zdrowia wystąpił o rozpatrzenie projektu w trybie odrębnym, tj. z pominięciem m.in. etapu konsultacji publicznych oraz Komisji Prawniczej. To budzi brak zaufania.

Ponadto w przepisach są pewne niejasności. Zgodnie z projektem, to NFZ miałby odpowiadać za finansowanie leków oraz wyrobów medycznych określonych w programach.

Jednak – jak zauważa mec. Paulina Kieszkowska-Knapik z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, na ten moment nie jest jednak jasne czy samego zakupu leków oraz wyrobów medycznych miałby również dokonywać NFZ (tak wynikałoby z uzasadnienia projektu), czy nadal Minister Zdrowia, jak wynika z projektowanego art. 48 ust. 1b ustawy o świadczeniach: programy polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1a, finansuje Fundusz w zakresie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dokonanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

- Ponadto szacunkowy wzrost wydatków NFZ na ten cel w jednym roku to 812 mln zł. Jednak nie jest jasne czy ta kwota pokryć miałaby wyłącznie koszt zakupu produktów leczniczych (tak wynikałoby z treści Oceny Skutków Regulacji), czy również wyrobów medycznych - zauważa prawnik.

