Leczenie biologiczne ze szpitali do AOS. "W tym modelu jest to prawie niemożliwe"

1 kwietnia 2024 roku spróbujemy uruchomić w całej Polsce model uwalniania leczenia biologicznego z programów lekowych i udostępnienia ich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - zapowiada Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia

W czerwcu tego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła realizację zlecenia w tym zakresie, wydając pozytywną rekomendację

Ma to się odbywać w przynajmniej w czterech dziedzinach: reumatologii, dermatologii, gastroenterologii i alergologii

Zaczęło się od alergologii

Ministerstwo Zdrowia i specjaliści z kilku dziedzin medycznych pracują nad modelem uwalniania leczenia biologicznego z programów lekowych i udostępnienia ich w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Celem jest zwiększenie w Polsce dostępności do leków biologicznych biopodobnych, których pojawienie się na rynku pozwoliło znacząco obniżyć ceny terapii. Mimo to nadal dostępność do terapii biologicznych w naszym kraju jest na stosunkowo niskim poziomie.

Na jakim etapie są prace i kiedy możliwe jest wdrożenie programu w życie?

- Możemy to zrobić w ciągu kwartału. Moglibyśmy zacząć prace nad tym projektem na koniec bieżącego roku, żeby na 1 kwietnia spróbować to uruchomić w całej Polsce w tych zakresach, o których rozmawialiśmy. To na pewno będzie reumatoidalne zapalenie stawów i łuszczyca – mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas sesji "Leki biologiczne - biorównoważne", w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia.

- Mamy reprezentowane dwa środowiska: reumatologię i dermatologię. Ale rozmawiamy jeszcze o gastroenterologii. Cała sprawa zaczęła się od rozmowy z profesor Kariną Jahnz-Różyk o alergologii, bo w tym zakresie jest też bardzo dużo jest do zrobienia. Chodzi akurat o sytuację odwrotną, o przeniesienie leczenia z trybu aptecznego do trybu poradnianego. Obecnie pacjent dostaje receptę w poradni, musi iść wykupić lek w aptece, a następnie wrócić do poradni w celu podania leku. Chodzi bowiem o konieczność podania odczulania w poradni alergologicznej – wyjaśniał wiceminister.

W czerwcu tego roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończyła realizację zlecenia w tym zakresie, wydając pozytywną rekomendację. Jak dodał Maciej Miłkowski, teraz Agencja będzie jeszcze musiała przygotować produkty rozliczeniowe: - Być może też trzeba będzie trochę inaczej wycenić poradę, dedykowaną poszczególnym jednostkom chorobowym.

"W dermatologii wydaje się to prawie niemożliwe"

- Jako reumatolodzy preferujemy model przejściowy, dlatego że szereg ambulatoriów nie zna zasad prowadzenia leków w programach lekowych, nie zna zasad kwalifikacyjnych i monitorowania bezpieczeństwa oraz skuteczności - stwierdziła prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Przygotowując się do tej zmiany środowisko reumatologów przeprowadziło analizę, ile poradni reumatologicznych w Polsce leczy pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi. Okazało się, że niektóre w ogóle nie mają takich pacjentów. Dlatego do udziału w programie będą mogły przystąpić tylko te, które spełnią wymóg procentowego udziału pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi, znajdujących się pod opieką danej poradni.

- Chcemy również, żeby dla bezpieczeństwa pacjenta taka poradnia miała podpisaną umowę z ośrodkiem, który ma wszystkie linie leczenia tak, żeby pacjent płynnie mógł przejść na kolejne formy leczenia w momencie, kiedy to leczenie będzie nieskuteczne. Żeby nie było tak, że szuka po całej Polsce ośrodka, który go szybko przejmie - wyjaśniła prof. Kwiatkowska.

Planowane są również szkolenia dla lekarzy. - Chcemy, żeby zawiązała się sieć wzajemnego wsparcia. Lekarze nie mając doświadczenia, będą obawiali się przystępować do programu. Te pierwsze elementy będą wymagały wsparcia, co pozwoli stopniowo poszerzać programy na coraz szersze gremia - dodała.

Sceptyczni wobec tego pomysłu są jednak dermatolodzy. - Prowadzenie programu leczenia biologicznego w zaproponowanym modelu w dermatologii wydaje się prawie niemożliwe - oceniła prof. Irena Walecka, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Podała powody: - Liczba osób, które pracują w AOS i chciałyby zajmować się programem lekowym, jest naprawdę niewielka. Drugi problem jest taki, że już nawet ośrodki, które prowadzą programy lekowe, mają prawie na wyczerpaniu moce przerobowe. W związku z tym ta dostępność pacjentów do programów lekowych faktycznie jest coraz bardziej ograniczona.

Dlatego środowisko dermatologów zaproponowało inny model przechodzenia leczenia ze szpitali na niższy poziom.

- Zastanawialiśmy się, czy uwalniania z programów części leków nie można by zrobić w formie pół-programu. Pacjent pod opieką AOS miałby określony kod procedury, wyznaczoną ścieżkę dostępu i na przykład w okresie jednego roku musiałby przyjść 4 czy 5 razy na wizytę kontrolną, monitorującą. Podczas tej wizyty miałby wypisaną receptę na lek, który mógłby zrealizować w aptece ogólnodostępnej - wyjaśniła konsultant wojewódzka.

Kolejnym problemem, na który wskazywała, są wymogi dotyczące obiegu lekami. Nie każdy AOS ma warunki do ich odpowiedniego przechowywania.

Specjaliści apelują: po lek do apteki

Podobnego zdania jest prof. Jacek Szepietowski, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego:

- Czy uwolnienie preparatów do lecznictwa otwartego do AOS jest najlepszym rozwiązaniem? Myślę, że będziemy napotykać ogromne trudności. Przez szereg ostatnich lat pracujemy wyłącznie w wyspecjalizowanych centrach, które leczą biologicznie. To powoduje, że nasi koledzy, którzy pracują w mniej lub bardziej odległych regionalnych poradniach, przez ten okres nie mieli żadnego specjalnego powodu, ażeby tym typem leczenia się interesować, bo było dla nich niedostępne - stwierdził.

- Według mojej wiedzy, realizacja poszczególnych programów lekowych jest różna w poszczególnych regionach kraju. Mamy sygnały, że wielu regionach nie jest to polecana przez dyrekcję szpitali forma leczenia, ponieważ często wymaga oddelegowania części zespołu wyłącznie do pracy z tą formą leczenia w obrębie programu lekowego. Dlatego w pełni popieram model, w którym lek jest dostępny na receptę do realizacji w aptece - podkreślał.

Jak dodał, cała procedura musi podlegać rzetelnej kontroli, zarówno pod względem klinicznym, jak i badań laboratoryjnych.

- Pytanie: czy lekarze AOS, którzy pracują poza dużymi jednostkami, które już mają doświadczenie w prowadzeniu programów lekowych, będą zainteresowani leczeniem biologicznym. Niegdyś zrobiliśmy badanie ankietowe wśród lekarzy reumatologów. Około 20 procent z nich było na moment wykonania badania zdecydowanych, żeby bez żadnych obaw zacząć leczyć biologicznie - podał dr Marcin Stajszczyk, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji, przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Pozostali eksperci niejako podzielili się w tej kwestii na dwie grupy: jedni odpowiedzieli, że na pewno nie, była też grupa pośrednia, która nie wykluczyła takiej ewentualności, ale po odpowiednim szkoleniu. Uważali bowiem, że ich wiedza nie jest wystarczająca do podjęcia się tego zadania.

- Podczas procedowania zmian w ustawie refundacyjnej jako Polskie Towarzystwo Reumatologiczne zaproponowaliśmy możliwość refundacji leków, które są obecnie finansowane w ramach programów lekowych, również w ramach lecznictwa otwartego. Zmiany wymagała definicja programu lekowego. Nazwaliśmy to systemem hybrydowym. Pacjenci w sposób ewolucyjny, systematycznie przechodziliby do lecznictwa otwartego, z lekami dostępnymi poprzez apteki ogólnodostępne - dodał dr Stajszczyk.

- Wszystkie działania, które podejmujemy, muszą mieć realną możliwość zwiększenia liczby leczonych pacjentów. Nie chodzi tylko o to, żeby zrobić jakikolwiek krok wyjścia, czy z programu lekowego, czy z lecznictwa szpitalnego do AOS, tylko żeby opracować taki model, który będzie miał realny wpływ na to, że liczba leczonych pacjentów zwiększy się - podkreślił.

A ta nadal jest bardzo niska. W 2013 roku, w reumatoidalnym zapaleniu stawów, czyli w najbardziej reprezentatywnej jednostce chorobowej w reumatologii, 0,8 proc. pacjentów stosowało leki biologiczne. W 2022 roku - 3,2 procent. Tymczasem na świecie dostęp do leczenia biologicznego ma około 20,30, a nawet 50 procent chorych.

"Nie ma uzasadnienia, żeby tak "podrażać" terapię"

- Programy lekowe powstały po to, żeby udostępniać to najdroższe leczenie. Nawet jeżeli uelastyczniamy program lekowy, to on i tak ze swojego założenia będzie ograniczał dostęp do leczenia biologicznego. Każda inicjatywa, która zapewnia szerszy dostęp do tego leczenia jest bardzo cenna - stwierdził Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

Zaapelował też o przyspieszenie prac, tak by zmiany mogły wejść w życie jeszcze w tym roku. Przypomniał też o petycji w sprawie utworzenia zespołu roboczego, który mógłby wspólnie wypracować rekomendacje i rozwiązania wdrożeniowe: - Chodzi o to, byśmy usiedli, popracowali i rozwiązali wszystkie te obawy, które się pojawiają, a są budowane na podstawie doświadczeń - wyjaśnił.

Jednak w ocenie wiceministra, zaproponowany przez resort model zapobiega sytuacjom, gdy leki biologiczne mógłby przepisywać każdy lekarz. Ponadto, jak zauważył, cena leku w trybie aptecznym może być nawet trzy razy wyższa niż w trybie szpitalnym. - Nie ma uzasadnienia, żeby tak podrażać terapię - stwierdził Maciej Miłkowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.