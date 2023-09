Łanda o ustawie refundacyjnej: jest kilka złych przepisów, dlatego czeka nas kolejna nowelizacja

Nowelizacja ustawy refundacyjnej to taki patchwork – trochę zapisów dobrych, kilka złych - komentuje dr Krzysztof Łanda

"To co mamy teraz, to pierwszy krok w dobrym kierunku"

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Niedługo wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy refundacyjnej, która zawiera sporo zmian, do których rynek będzie musiał się przygotować. Czy przynajmniej w początkowym okresie mogą one powodować pewne problemy w jego funkcjonowaniu?

Dr Krzysztof Łanda: Na pewno jest w tej ustawie kilka zapisów, które są długo oczekiwane i były zawarte jeszcze w dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej z roku 2016. Tamten projekt był znacznie bardziej obszerny, kompleksowy, większy. Ten jest tak naprawdę małą nowelizacją ustawy refundacyjnej i niestety, ale kilka jej zapisów oceniam bardzo negatywnie. Chociaż są zapisy, które były od dawna oczekiwane i one są pozytywne.

To, że będziemy mieli ten mini RTR-ek, czyli mini refundacyjny tryb rozwojowy, to że będzie co trzy miesiące lista leków refundowanych, to są oczekiwane zmiany pozytywne. Ale kilka przepisów wydaje mi się bardzo kontrowersyjnych i one mogą wprowadzić duże zamieszanie. Chociażby 10 hurtowni, które mają koniecznie prowadzić obrót lekiem.

To jest taki patchwork – trochę zapisów dobrych, kilka złych. Wydaje mi się, że z tych złych trzeba się będzie z czasem wypisać, usunąć je, w związku z czym czeka nas kolejna nowelizacja ustawy refundacyjnej.

Czy rozwiązania zawarte w ustawie refundacyjnej dotyczące promowania produkcji polskich leków lub z polskiego API są wystarczającym stymulatorem do tego, żeby firmy, które może jeszcze nie są przekonane, decydowały się na przenoszenie produkcji do Polski czy to nadal za mało?

Aż tak dobrze nie jest. Nazywam te zmiany małym RTR-kiem. To nie jest jakiś wielki stymulator, tylko stymulatorek. To, że firmy po zakończeniu ochrony patentowej, przynajmniej te, które są partnerami polskiej gospodarki, nie będą musiały obniżać swojej ceny o 25 proc., to nie jest jakaś wielka zachęta dla przemysłu innowacyjnego.

To jest oczywiście krok w dobrym kierunku. Ta zmiana, moim zdaniem, udowodniła już chyba wszystkim, że używając środków publicznych na refundację, możemy wspierać nasz rodzimy przemysł. Nie miałem co do tego żadnych wątpliwości w 2016 roku. Wtedy były trzy ekspertyzy prawne, które wskazywały, że wspieranie krajowego przemysłu pieniędzmi na refundację jest zgodne z prawem unijnym.

Natomiast było wiele głosów przeciwnych i te głosy są nadal dość dobitnie podnoszone. Natomiast cieszę się, że minister Miłkowski ich nie słuchał i mimo wszystko wprowadził zachęty dla tych, którzy produkują w Polsce i tu prowadzą działalność biznesową.

Te głosy sprzeciwu są dla mnie o tyle dziwne, że Polacy powinni chronić swój własny przemysł i zachęcać przemysł farmaceutyczny do lokalizacji w Polsce, do prowadzenia badań i rozwoju w Polsce, do zatrudniania tutaj specjalistów wysokiej jakości, którzy będą wpływali na innowacyjność naszego przemysłu.

Te zmiany oczywiście rewolucji nie zrobią, ponieważ to jest zbyt mała zachęta, żeby ściągnąć do nas wielkie inwestycje. Ale to jest znak dla przemysłu, że na razie robimy pierwszy krok. Zobaczymy, jak to zadziała i myślę, że to jest otwarcie do znacznie głębszych zmian i wprowadzenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego tak, jak był zaproponowany w 2016 roku.

Tam RTR był współczynnikiem, który automatycznie, czyli w sposób przejrzysty i racjonalny nagradzał również firmy innowacyjne, a nie tylko generyczne, jak teraz, do lokalizacji w Polsce prowadzenia działalności biznesowej, ponieważ działał bardzo mocno na incremental cost-utility ratio, czyli na współczynnik inkrementalny użyteczności kosztów. W związku z tym firmy mogły mieć znacznie lepsze szanse na refundację przy wyższej cenie. To był mocny mechanizm.

To co mamy teraz, to pierwszy krok w dobrym kierunku.

Nasza polityka lekowa, jeśli chodzi o współpłacenie pacjentów, jest nieracjonalna

Jaki wpływ na przepis o partnerze bezpieczeństwa lekowego i dopłat NFZ do "polskich leków" mają listy leków bezpłatnych poszerzone o nowe grupy chorych? To potencjalnie kilkanaście milionów beneficjentów, którzy i tak otrzymają leki bezpłatnie. Czy przez ten przepis dotyczący partnera traci przez to nieco na atrakcyjności, bo w tym obszarze grupa beneficjentów maleje?



Po pierwsze, nie wszystkie leki będą bezpłatne, ale tylko te, które minister zdrowia wybrał. To jest dość ograniczony asortyment. Politycy mówią o wszystkich lekach, a wiadomo, że dotyczy to tylko najważniejszych leków, preparatów, które do tej pory były refundowane.

Po drugie, wydaje mi się, że nasza polityka lekowa, jeśli chodzi o współpłacenie pacjentów, jest nieracjonalna. Jest, powiedziałbym, wręcz chaotyczna, dlatego że współpłacenie do leków ma dwa cele.

Po pierwsze obniża hazard moralny, czyli ryzyko nadużywania pewnych świadczeń zdrowotnych, w tym przypadku leków, które są świadczeniem rzeczowym. Jeżeli wprowadzamy współpłacenie, to nie ma już chęci nadużywania, nieuzasadnionego wykupowania czy pobierania tych leków i stosowania ich, kiedy nie są potrzebne.

Tak było w latach 80-tych i wcześniej, gdy pacjent miał bogatą apteczkę przeterminowanych leków. Pierwsza rzecz zatem to obniżanie hazardu moralnego, zarówno po stronie pacjentów, jak i lekarzy, którzy mogą chcieć niektóre preparaty przepisywać częściej.

Drugą funkcją współpłacenia jest gromadzenie poważnych środków finansowych, które pozwalają odciążyć system refundacji czy w ogóle finanse publiczne tak, by próbować niwelować dysproporcje między zawartością koszyka a wielkością środków na jego realizację.

Powinniśmy się zdecydować, czego my tak naprawdę chcemy. Albo chcemy iść w stronę leków bezpłatnych, a wtedy „hulaj dusza, piekła nie ma” i trzeba się zastanowić, z którymi lekami wiąże się hazard moralny, a z którymi nie.

Przestrzegam ministerstwo przed znoszeniem dopłat do leków, które mogą być nadużywane, które mogą być "chomikowane", dlatego że to będzie przynosiło bardzo wielkie straty w systemie i nieuzasadnione pobieranie tych leków. Dla przemysłu to fantastycznie, ale nie dla płatnika w Polsce.

Natomiast druga rzecz, powstaje pytanie, po co nam to współpłacenie? Czy rzeczywiście chcemy niwelować tę dysproporcję w systemie publicznym? Proszę zauważyć, że odpłatność ryczałtowa nie była zmieniana od roku 2012, czy jeszcze wcześniej. Inflacja postępuje, mamy wciąż 3,20 zł ryczałtu, to jest śmieszna kwota.

Ta dopłata w ogóle nie działa, jeśli chodzi o znoszenie hazardu moralnego, ani jeśli chodzi o gromadzenie środków finansowych. Natomiast obsługa ich pobierania jest dosyć kosztowna. Nie widzę tutaj logicznej, przemyślanej, racjonalnej polityki po stronie regulatora. Zobaczymy po wyborach, co się zmieni.

Poza imperialistyczną Rosją, wrogiem Ukrainy jest korupcja

Za jakiś czas będzie Pan doradzał ministrowi zdrowia Ukrainy.

Od października.

To niedługo. Orientuje się Pan już zapewne, jakie tam są potrzeby, jakie zagrożenia?

Trzeba pamiętać, że oprócz wroga fizycznego, jakim jest imperialistyczna Rosja, Ukraina walczy z wrogiem, jakim jest brak przejrzystości i korupcja oraz brak racjonalności. Z tym Ukraina musi się zmierzyć. Na szczęście podejmuje takie działania, które widać, że mocno ograniczają te tendencje korupcjogenne.

Przypominam sobie, jak Polska była w tej sytuacji jeszcze w latach 90. tych dwudziestego wieku i myśmy też mieli problem z korupcją. Udało się ją zlikwidować praktycznie w ogóle, jeśli chodzi o policję i urzędy.

Dzisiaj mamy przejrzystą politykę lekową. Nikt dzisiaj nie stawia Polski pod pręgierzem krytyki, że nie spełniamy dyrektywy przejrzystości. To są ogromne zmiany. Myślę, że podobne zmiany powinny nastąpić w Ukrainie. Widzę, że władze Ukrainy do tego bezwzględnie dążą i myślę, że mogę ten cel pomóc osiągnąć.

A jeśli chodzi o kwestie systemowe. Amerykanie szykują drugi plan Marshalla. Przygotowali 100 domen. Widziałem te domeny i miałem okazję konsultować 16 z nich, które dotyczą systemu opieki zdrowotnej z tego planu. To są bardzo dobrze przemyślane domeny.

Muszę powiedzieć, że ktoś wykonał bardzo dobrą robotę, wpisując Ukrainę jako całość w niezwykle ciekawą układankę państw rozwiniętych i demokratycznych. Jeżeli to się uda, to będzie ogromny sukces, a jest w naszym interesie narodowym, żebyśmy po stronie wschodniej mieli demokratycznego, racjonalnego, przejrzystego partnera. Silnego partnera.

Mówimy tu o środkach amerykańskich, ale wiem, że i Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy, i Japończycy i inne kraje też przygotowują pieniądze na pomoc Ukrainie. To będą naprawdę duże środki finansowe. Natomiast one pojawią się po wojnie wtedy i tylko wtedy, jeśli ci, co będą dysponentami tych środków, będą pewni, że to jest przejrzyście i racjonalnie wydatkowane.

Powstaje pytanie, jak osiągnąć tą przejrzystość i racjonalność? Wydaje mi się, że można zbadać, jak funkcjonują najlepsze systemy opieki zdrowotnej na świecie i zaproponować rozwiązania, po pewnych modyfikacjach, w przystosowaniu do Ukrainy, żeby tak je wdrożyć.

Plan, który niechcący wpadł mi do głowy, to tzw. SPAS, czyli systemic pilots among soldiers. "Spas" po ukraińsku znaczy uchronić kogoś, uratować. Słyszałem ciągle, że plan Marshalla dla Ukrainy ma być realizowany po wojnie. Ale wydaje mi się, że to może być trudne, dlatego że Winston Churchill wygrał wojnę, ale przegrał wybory po wojnie. Nie wiem, jak tu będzie w Ukrainie.

Dlatego już teraz jest potrzeba, żeby zrobić reformę systemu opieki zdrowotnej, nie po wojnie. Po wojnie partie będą blokować się nawzajem i to może być trudne. Tymczasem żołnierze i ich rodziny potrzebują opieki zdrowotnej już teraz, nie za ileś lat. Teraz można zreformować system dla żołnierzy i ich rodzin, wdrożyć go, bo teraz jest tam prosta, pionowa struktura, łatwo się obecnie podejmuje decyzje, ten system można zreformować szybko i skutecznie.

Natomiast jeżeli te zmiany posłużą dobrze żołnierzom i ich rodzinom, to wtedy będzie też mniejszy opór społeczeństwa. Wszyscy będą chcieli, żeby te rozwiązania objęły całe społeczeństwo. I na tym polega ten plan. Wpadłem na niego razem z Davidem Rubensem z Institute of Strategy Risk Management. Przygotowaliśmy propozycję i ona się spodobała. Jeśli się spodobała, to jestem do dyspozycji. Jeśli reformy będą szły, jestem do dyspozycji. Jeżeli nie będą szły, to tak jak z Ministerstwa Zdrowia odszedłem, tak stamtąd odejdę.

Dr Krzysztof Łanda, przewodniczący Komisji Zdrowia BCC, prezes firmy MedInvest Scanner, wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, b. prezes HTA Audit, założyciel Watch Health Care Foundation.

