Których leków brakuje w aptekach? Zestawienia docierają do lekarzy i farmaceutów

Zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności. Taką informację od GIF otrzymują za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej apteki. Dociera także do „pracowników ochrony zdrowia wystawiających recepty”

Na najnowszej znalazło się 77 leków na receptę, których dostępność w aptekach jest niewielka bądź żadna

GIF wskazał też leki na receptę czasowo lub na stałe wycofane z obrotu

Komunikat GIF o brakujących lekach

Ministerstwo Zdrowia przekazuje już, zgodnie z zapowiedzą z połowy października: do Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz hurtowni farmaceutycznych informacje w zakresie możliwej ograniczonej dostępności do poszczególnych leków. Tak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w połowie października na konferencji prasowej.

Wszystko po to, by lekarz już w trakcie wypisywania recepty mógł stwierdzić czy lek będzie dostępny w aptekach na terenie województwa. Docelowo ma to być system informatyczny podpięty pod aplikację gabinet.gov.pl. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. Ale jak przyznał wówczas wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, jest to działanie priorytetowe dla resortu.

Póki co zestawienia wysyłane są do zainteresowanych mailem. To informacje dla specjalistów, nie dla pacjentów.

- Sugerujemy ograniczenie wystawiania recept na te leki. Prosimy o zastosowanie odpowiedników, a w przypadku ich braku- rozważenie zmiany leczenia na inne – brzmi komunikat. W najnowszym zestawieniu wylistowanych zostało 77 preparatów.

Najliczniejszą stanowią produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje przeciwbakteryjne. Poza nimi wykaz zawiera też m.in. leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej, produkty do kontroli cukrzycy czy też środki niezbędne do farmakoterapii astmy i POChP.

Są to:

Tobradex, Asertin 40, IPP20, Momester, Activelle, Augmentin, Cortineff Ophtalm 01%, Klacio, Mybracin, Amoksiklav, Azopt, Cosopt, Kreon 25 000, Nebrud, Amoksiklav ES, Azycyna, Efectin ER150, Letrox 125 mikrogramów, Neoparin, Amotaks, Bioxiten, Fanipos, Lokren 20, Nevanac, Apiora, Cartexan, Ferrum Lek, Metypred, One Touch Self Plus test paskowy, Tegretol CR 400 oraz 200, Cirrus, Mepa Merz 3000, Mifronide Breeshalter, Ospamox, Combigan, Insuman Basal Solostar, Taromentin, Ospamox 1000 mg, Skudeza, torecan, Structum, Pecto Drill, Ospen 1000 oraz 750, Simvacard 20, Torvalipin, Systen 50, Pernazinum, Ozempic, Rozacom, Trulicity, Systen Conti, Systen Sequi, Polpril, Zoloft, Zinnat, Posterisan H, Pylera i Osteogenon.

W komunikacie GIF znaleźć można również informację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o tym, jakie produkty nieposiadające odpowiedników zostały w ostatnim czasie czasowo lub stale wyłączone z obrotu. Są to: Genotropin 5.3, Co-Prestarium Initio, Structum, DHC CONTINUS w dawkach 50 mg i 60 mg, MST Continus we wszystkich dawkach, Sevredol, Phenazolinum i Lipancrea 16 000.

