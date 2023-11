Kto na ministra zdrowia? Jeden kandydat chciał być wicepremierem, drugi żąda 8 proc. PKB

Minister zdrowia z teką wicepremiera jeszcze nie teraz?

Giełda nazwisk na nowego ministra zdrowia trwa w najlepsze. A to przesuwa się od Lewicy w stronę Koalicji Obywatelskiej. A to z obszarów bardziej eksperymentalnych w stronę osób bliższych systemowi ochrony zdrowia.

W tym tekście nie wskażemy na 100 procent, kto będzie przyszłym ministrem zdrowia. Jak pokazuje przykład minister Katarzyny Sójki, to stanowisko może objąć ktoś, kogo nawet nie brano pod uwagę w dotychczasowych dywagacjach. Dlatego przekazem dnia jest to, że dzisiaj trzeba rozmawiać ze wszystkimi.

Ale ponieważ życie nie zna próżni, więc na te ciągłe dopytywanie się, dostajemy pewne propozycje. Jednym z ostatnich typów na przyszłego ministra zdrowia był prof. Tomasz Grodzki, dotychczasowy marszałek Senatu. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Chirurg, transplantolog, od lat zaangażowany również politycznie.

Już raz otarł się o stanowisko ministra zdrowia. We wrześniu 2019 Małgorzata Kidawa-Błońska, która była wtedy wystawiona przez Koalicję Obywatelską na kandydata na premiera po ewentualnym zwycięstwie tej partii, wskazała prof. Grodzkiego jako ministra zdrowia w swoim rządzie. Ale Koalicja Obywatelska w 2019 poniosła porażkę wyborczą.

Wieści niosą, że obecnie prof. Tomasz Grodzki nie powiedział prawdopodobnie przyszłemu premierowi Donaldowi Tuskowi „nie”, ale podobno chciał połączyć funkcję ministra z teką wicepremiera. A na to szerokiej zgody nie ma. Wnioskiem z całej tej akcji może być to, że nie ma obecni woli politycznej, by minister zdrowia miał mocniejszą pozycję w przyszłym rządzie.

Nadal jednak pozostajemy w kręgu typów na ministra zdrowia z największej zwycięskiej partii dużej koalicji. Raz pojawia się, raz znika, a potem znowu wypływa nazwisko Bartosza Arłukowicza. Lekarz pediatra. Zaczynał karierę polityczną po lewej stronie sceny politycznej, aż Donald Tusk nie ściągnął go do PO, proponując w 2011 roku objęcie funkcji ministra zdrowia. Obaj panowie mają już więc za sobą doświadczenie prawie trzyletniej wspólnej pracy.

Żeby zostać posłem polskiego Parlamentu zrezygnował z funkcji europosła. Dotąd nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy nie będzie chciał wrócić do Europarlamentu. Finansowo ta opcja jest przyjemniejsza. Obecnie Bartosz Arłukowicz nie mówi propozycji bycia ponownie ministrem zdrowia „nie”, tylko czy tak samo to działa w drugą stronę?

Zwycięska partia wielkiej koalicji bierze zdrowie?

Wbrew początkowym spekulacjom, że KO nie chce teki ministra zdrowia, kolejne nazwisko to również przedstawicielka zwycięskiej partii tworzącej wielką koalicję.

Elżbieta Gelert związana jest politycznie z PO już bardzo długi czas. Ma długoletnie doświadczenie pracy na poziomie samorządu i Parlamentu. Jest też długo związana ze zdrowiem. Z wykształcenia magister pielęgniarstwa, ale później konsekwentnie szła ścieżką zarządzania, zdobywając kierunkowe wykształcenie i pracę jako menedżer ochrony zdrowia.

Dziś jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i jednocześnie jej nazwisko ostatnio pojawiło się na giełdzie kandydatów na ministra zdrowia. Taka kandydatura to mógłby być ukłon w stronę szpitali w sytuacji, kiedy kwestia ich finansowania stała się w ostatnim czasie języczkiem u wagi.

Bo akurat kwestia szukania pieniędzy na ich dofinansowanie i pomoc zadłużonym placówkom, miała zniechęcić Lewicę do wzięcia teki ministra zdrowia. Ta formacja nie ma na poziomie samorządów dużego zaplecza, układów i doświadczenia, a temat szpitalnictwa na poziomie samorządów lokalnych jest bardzo wrażliwy. Te braki mogłyby być rekompensowane dodatkowymi środkami dla szpitali.

Wpierw Marcelina Zawisza nie odżegnywała się od funkcji ministerialnej, ale stawiając warunek finansowania ochrony zdrowia na poziomie 8 procent PKB. Po problemach ze szpitalami w ostatnich dniach, nowym warunkiem miała być gwarancja dodatkowych pieniędzy w budżecie na szpitale właśnie. Ale takiej gwarancji dziś nie ma.

W kuluarowych rozmowach przewija się jeszcze kwestia, kto będzie zasiadał w sejmowej komisji zdrowia, kto będzie jej przewodniczącym? Praca w komisji nie jest łatwa, roboty jest dużo, więc sami posłowie nie za bardzo będą chcieli się do niej garnąć.

