Kto ma kupić leki dla pacjenta w szpitalu? Reguły są jasne, ale nie zawsze przestrzegane

Brak zapewnienia pacjentowi podczas hospitalizacji niezbędnych leków - tych przyjmowanych przez pacjenta poza szpitalem, np. w związku z chorobą przewlekłą i zobowiązywanie pacjenta lub jego rodziny do zakupu tych leków z własnych pieniędzy - to jeden z przykładów praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów wymienionych w sprawozdaniu Rzecznika Praw Pacjentów z działalności w 2021 roku.

Tymczasem Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi leki w trakcie hospitalizacji.

- Szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych jeśli są one konieczne do leczenia schorzenia, które jest przyczyną hospitalizacji pacjenta lub do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego – wyjaśnił RPP w komunikacie umieszczonym na stronie.