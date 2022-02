Krzysztof Łanda nominowany na przewodniczącego Komisji Zdrowia BCC

Dr Krzysztof Łanda został nominowany na przewodniczącego Komisji Zdrowia BCC

Jest prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji

W latach 2015-2017, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny m.in. za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych

Komisja przedstawia propozycje nowych rozwiązań systemowych

4 lutego 2022 roku dr Krzysztof Łanda został nominowany na przewodniczącego Komisji Zdrowia BCC.

Dotychczas był ekspertem BCC ds. systemu opieki zdrowotnej.

Komisja ds. usług zdrowotnych BCC działa w celu zintensyfikowania działania poprzez wzmocnienie aktywności na każdym możliwym polu związanym z racjonalizacją organizacji i funkcjonowania sektora zdrowia, w szczególności poprzez udział w pracach zespołów Komisji Sejmowych zajmujących się problematyką zdrowia i Trójstronnym Zespole do spraw ochrony zdrowia.

Komisja przedstawia propozycje nowych rozwiązań systemowych i ingeruje w ramach swojego oddziaływania na uporządkowanie spraw w zakresach wyłącznie merytorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i propozycji ich rozwiązania zgłoszonych przez Kanclerzy Loży Regionalnych.

Działalność Komisji ma też stanowić wsparcie w działaniach BCC na rzecz firm z branży ochrony zdrowia oraz stanowić forum wypracowywania rozwiązań w tym zakresie.

Krzysztof Łanda odpowiadał za politykę lekową

Krzysztof Łanda jest prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji, due diligence w zakresie oceny portfolio firm z zakresu Life Science i oceną innowacyjności.

Wcześniej był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons.

W latach 2015-2017 jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych.

Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, Krzysztof był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care.

W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 Krzysztof prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC.

Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.