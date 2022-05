Krzysztof Kopeć: krajowe firmy przeznaczają na badania i rozwój niemal 50 proc. swoich zysków

Krzysztof Kopeć: około 80 procent leków stosowanych przez chorych, to leki nie chronione patentem, a przecież są nowoczesnymi i innowacyjnymi

- Mówimy dziś o innowacyjności branży farmaceutycznej. Warto na wstępie wyjaśnić, że około 80 procent leków stosowanych przez chorych, to leki nie chronione patentem, a przecież są nowoczesnymi i innowacyjnymi - ocenił Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków, podczas sesji „Przemysł farmaceutyczny” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Mimo dynamicznego rozwoju medycyny, nie wszystkie nowe przełomowe terapie wyskakują "jak z kapelusza" i nie mówimy za każdym razem, że mamy przełomową terapię. Tak nie jest i tak nigdy nie będzie. Dlatego Rada Przejrzystości w AOTMiT ocenia, jaka to jest rzeczywiście innowacja - dodał.

Przypomniał, że z czasem wiele dobrych i skutecznych leków traci ochronę patentową i zaczyna je produkować kilka firm konkurując na rynku, zwiększając tym samym dostęp do leku dla pacjenta: - Chodzi o wdrożenie, a nie badania same dla siebie. Bo te badania mogą trwać nawet 20 lat i zakończyć się fiaskiem. Tu mówimy o krótszej perspektywie i wdrożeniu leku, co przynosi korzyści dla pacjenta, gospodarki i poprawia bezpieczeństwo lekowe.

- Dlatego w branży farmaceutycznej firmy muszą być nowoczesne i innowacyjne, niezależnie czy skupiają się na poszukiwaniu i wprowadzaniu na rynek zupełnie nowych terapii, czy głównie produkują większość leków generycznych czy biorównoważnych, które straciła monopol rynkowy i bez których nie bylibyśmy w stanie się leczyć - dodał.

- Nie jest jednak tak, że innowacyjne są tylko te firmy, które poszukują nowych leków. Każda produkcja farmaceutyczna jest innowacyjna, zwłaszcza ta na terenie Unii Europejskiej, bowiem wymaga specjalistycznych kompetencji, doświadczenia, know-how, wysoko wykwalifikowanej, prowadzącej prace badawczo-rozwojowe kadry oraz nowoczesnych zakładów - wymieniał szef PZPPF.

Dlatego, w jego ocenie, wszystkie firmy produkujące leki muszą być innowacyjne i nowoczesne, bo inaczej nie mają szansy przetrwać: - Nie jest też tak, że kiedy wygasa ochrona patentowa na lek, firmy farmaceutyczne mogą zajrzeć do specjalnego podręcznika i go wyprodukować. Muszą same stworzyć, poprzez kompetencje ludzi, proces dojścia do tego leku. Ten proces trwa od 3 do 5 lat, a w przypadku leków biologicznych nawet do 10 lat.

- To prawda, że nie powtarzamy badań klinicznych na ludziach, które mają udowodnić, że dana substancja działa, bo już mamy doświadczenie w tym pierwszym produktem. Całkiem niesłusznie nazywamy innowacyjnymi tylko te leki, które są chronione patentami. Opracowanie tych konkurujących produktów na rynku i ich wytwarzanie też jest procesem innowacyjnym - podkreślił.

Producent, któremu wygasa patent i który traci monopol rynkowy chciałby utrzymać jak najwyższą cenę jak najdłużej i to całkiem zrozumiałe. Dlatego nazywa swój lek oryginalnym, co natychmiast rodzi skojarzenie, że ten kolejny lek, który w cudzysłowie nie jest oryginalny, jest gorszy: - A to nie prawda. Lek, który jest rejestrowany w oparciu o już wcześniej wykonane badania kliniczne dla zastosowanej substancji nie może być ani gorszy, ani lepszy. Musi działać tak samo. I to jest podstawą jego rejestracji - przypomniał Krzysztof Kopeć.

Podał dane, zgodnie z którymi krajowe firmy produkują leki, które nie są chronione patentem, a prawie co drugi kupowany w polskiej aptece lek refundowany pochodzi z naszych fabryk.

- Dziś, kiedy pandemia pokazała, jak łatwo zerwać łańcuchy dostaw, a wojna za wschodnią granicą może zdestabilizować nasz świat, wolelibyśmy, aby więcej leków produkowanych było w Polsce. I unijne fundusze na innowacje dają nam taką szansę. Bo każdy dotychczas niewytwarzany w Polsce lek, który zacznie produkować krajowa firma będzie zwiększał nasze bezpieczeństwo lekowe - podkreślał.

- Można oczywiście mówić, że ten lek już został wcześniej na świecie wynaleziony, więc nie jest innowacją. Ale tak nie jest. Dla krajowej firmy, która musi opracować technologię jego produkcji i wdrożyć ten proces, to będzie innowacyjny proces. Nie bez przyczyny od lat GUS pokazuje, że krajowe firmy farmaceutyczne w latach 2018 -2020 stanowiły największy odsetek aktywnych innowacyjnie firm. Pamiętajmy też, że innowacja to nie tylko korzyść stricte technologiczna, ale i ekonomiczna i społeczna - dodał.

Przyznał, że jeśli skierujemy strumień publicznych pieniędzy na rynek leków generycznych i biorównoważnych, to prawdopodobieństwo wdrożenia jest dużo wyższe niż przy całkiem nowych produktach: - Policzyliśmy, że pojawianie się produktów generycznych na rynku daje rocznie ok. pół miliarda złotych oszczędności w refundacji. Nie możemy więc rezygnować z finansowania projektów, których efektem będzie lepszy dostęp do leków polskich pacjentów i większe bezpieczeństwo lekowe Polski i podważać ich innowacyjności. Musimy budować odporność na tym, co mamy w kraju.

- Krajowe firmy przeznaczają na badania i rozwój niemal 50 proc. swoich zysków. Zatrudniają znakomicie wykształconych specjalistów, budują kompetencje, które zostają w kraju. I to jest dodatkowa wartość - podsumował.

