Krzysztof Kępiński z GSK: Zdaliśmy egzamin z bezpieczeństwa lekowego

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na leki w 30 procentach. Reszta produktów pochodzi z międzynarodowych firm, takich jak GSK, która dostarcza pacjentom z Polski ponad 25 milionów opakowań leków i szczepionek rocznie

- Miejmy nadzieję, że współpraca między branżą farmaceutyczną a resortem zdrowia doprowadzi do sytuacji, w której - w przypadku kolejnych kryzysów - bezpieczeństwo lekowe Polski będzie zagwarantowane – mówi Krzysztof Kępiński, dyrektor relacji zewnętrznych i rynku publicznego szczepionek GSK Poland

Natalia Tomkiewicz, liderka hubu R&D GSK, dodaje, że jej zespół odpowiada za badania kliniczne na całym świecie, zarządza badaniami klinicznymi na każdym etapie rozwoju, czyli od momentu idei do rejestracji nowego leku czy szczepionki

GSK to międzynarodowa firma. Jaką działalność prowadzicie w Polsce?

Krzysztof Kępiński: GSK jest międzynarodową biofarmaceutyczną firmą, której celem jest łączenie technologii, nauki i umiejętności po to, żeby zwalczać choroby. Dzięki j globalnej skali działania mamy nadzieję wywrzeć pozytywny wpływ na życie i zdrowie ponad 2,5 miliarda ludzi na całym świecie. Przez 10 lat produkujemy szczepionki dla dzieci i dorosłych oraz leki w obszarze onkologicznym, immunologicznym, oddechowym oraz HIV.

Mogę powiedzieć, że Polska jest wyjątkowym miejscem; jesteśmy tutaj od 45 lat. Kilka faktów. Kontrybucja na rzecz polskiej gospodarki to ponad 2000 zatrudnionych. Tylko w jednym roku zatrudniliśmy ponad 750 osób, a trzeba pamiętać, że jedno miejsce pracy w branży farmaceutycznej generuje 3 dodatkowe miejsca okołobranżowe.

To też kwestie podatków - ponad 300 milionów złotych. Z kolei inwestycje to ponad 2 miliardy złotych. No i następna ważna sprawa, poruszana na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych - bezpieczeństwo lekowe Polski. Tylko w ciągu jednego roku firma GSK dostarcza pacjentom z Polski ponad 25 milionów opakowań leków i szczepionek.

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że się rozwijamy. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się część naszej firmy jest hub R&D GSK, którym kieruje Natalia Tomkiewicz.

Za badania klinicznie koncernu odpowiada polski zespół

Natalia Tomkiewicz: Można powiedzieć, że staliśmy się sercem innowacji GSK Polska. Oczywiście, naszą ambicją jest byśmy wyszli z inicjatywami na zewnątrz, poza GSK. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie innowacji i rozwoju. Nasz zespół ma w tej chwili na pokładzie 650 osób. W ciągu ostatnich 2 lat potroiliśmy wielkość zespołu. Odpowiadamy za badania kliniczne na całym świecie, zarządzanie badaniami klinicznymi na każdym etapie rozwoju, czyli od momentu idei do rejestracji nowego leku czy szczepionki.

Egzamin z bezpieczeństwa lekowego

W jakim stopniu GSK przyczynia się do bezpieczeństwa lekowego Polski?

Krzysztof Kępiński: To był jeden z ważnych tematów omawianych w trakcie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na leki w 30 procentach. Pozostałe 70 proc. to jest właśnie współpraca pomiędzy polskimi producentami, MZ i firmami międzynarodowymi, takimi jak GSK. W naszym przypadku to jest 25 milionów dostarczonych opakowań leków i szczepionek rocznie.

Myślę, że zdaliśmy wspólnie ten egzamin z bezpieczeństwa lekowego. Miejmy nadzieję, że współpraca między branżą farmaceutyczną a resortem zdrowia doprowadzi do sytuacji, w której - w przypadku kolejnych kryzysów, których nie można wykluczyć - bezpieczeństwo lekowe Polski będzie zagwarantowane.

