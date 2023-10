Krzysztof Kępiński: czas na kalendarz szczepień dla dorosłych

Podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia, jednym ze zgłaszanych postulatów są szczepienia dla dorosłych. O szczepieniach dla dzieci mówimy od wielu lat, jest kalendarz szczepień dla dzieci. Natomiast my dorośli często zapominamy, że wraz z wiekiem nasz układ odpornościowy starzeje się i jest coraz słabszy - dodaje.

- Trzeba mu pomóc, żeby w tej dobrej kondycji przeżyć jeszcze te kilkadziesiąt lat. Rozwiązaniem jest profilaktyka, czyli szczepienia dla dorosłych.

Podczas Forum debatowano, jakich zmian potrzebujemy w zakresie systemu szczepień ochronnych i co z kalendarzami szczepień dla dorosłych.

- Teraz mamy taką sytuację, że od paru tygodni szczepienia dla dorosłych są na liście leków 65 plus. Są one bezpłatne. Trzeba trzymać kciuki, by kolejne szczepionki, które są już zarejestrowane i dostępne w Polsce i Europie, również trafiły na tę listę refundacyjną.