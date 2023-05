Krótsza lista bezpłatnych leków dla seniorów? KPL: mogłaby zmaleć prawie o połowę

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowy sposób tworzenia listy bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus. Zmiany są zawarte w projekcie ustawy refundacyjnej

Według wyliczeń Krajowych Producentów Leków, po wejściu w życie tych zapisów, lista bezpłatnych leków dla seniorów zmniejszyłaby się prawie o połowę

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort wycofa się z tego przepisu

Polskie leki z priorytetem

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odniósł się do pytania o zmiany w tworzeniu listy "S" bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej, na listę dla seniorów miały w pierwszej kolejności wchodzić "polskie" leki - wyprodukowane w Polsce albo z polskiego API. Dopiero gdyby był problem z zapewnieniem dostępności, miano wpuszczać innych producentów.

To proponowany art. 37 ust. 2d:

2d. Tworząc wykazy, o których mowa w ust. 2a (leki 75 plus) i 2b (leki ciąża plus), minister zdrowia w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w art. 43a ust. 2 pkt 1 (zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców) albo art. 43b ust. 6 pkt 1 (konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych tych świadczeniobiorców wynikających z ciąży) ustawy o świadczeniach, uwzględnia w danej grupie limitowej leki, o których mowa w art. 2 pkt 11a (leki produkowane w Polsce) lub wytworzone z substancji czynnej, o której mowa w art. 2 pkt 21a. (z polskiego API).

W przypadku niezaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców minister zdrowia uwzględnia leki, których cena detaliczna jest niższa niż limit finansowania, a w przypadku dalszego niezaspokojenia potrzeb, uwzględnia się wszystkie leki z daną substancją czynną z grupy limitowej.

1176 zamiast 2056

Podczas spotkania wiceprzewodnicząca Komisji Paulina Matysiak też wyraziła obawy o realne efekty wynikające z tej zmiany.

- Na tej liście mają być tylko leki produkowane w Polsce bądź zawierające substancje czynne produkowane w Polsce. Może się okazać, że te firmy nie będą w stanie zapewnić popytu. Z jednej strony zwiększy się liczba osób uprawnionych do bezpłatnych leków, ale z drugiej samych leków na tej liście będzie mniej - mówiła wiceprzewodnicząca.

Krajowi Producenci Leków przedstawili swoje dane. Aktualnie w programie Leki 75+ jest 2056 leków. Według ich obliczeń, po wejściu w życie projektowanego przepisu, ich liczba może zmaleć do 500 leków.

Ministerstwo Zdrowia założyło, że przepisy związane z Partnerem Bezpieczeństwa Lekowego, zachęcające do polskiej produkcji, spowodują pojawienie się 676 leków produkowanych w Polsce lub z polskiego API. Choć nie podaje szczegółów, jakie leki ma na myśli.

W sumie więc na liście 75 plus znalazłoby się 1176 leków, czyli nieco ponad połowa obecnie bezpłatnych leków dla seniorów.

- W międzyczasie odbyliśmy kilka rozmów z branżą farmaceutyczną, która zwracała uwagę, że faktycznie dostępność do tylko części produktów może być utrudnieniem. Dlatego wraz z branżą doszliśmy do konsensusu, że z tego zapisu Ministerstwo Zdrowia wycofa się, kiedy projekt będzie na etapie procedowania w Sejmie Po prostu ten zapis z projektu zostanie usunięty. Zatem nie będzie żadnych ograniczeń na liście S w zależności od miejsca produkcji leków - zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

KPL: udostępnijmy seniorom jak najwięcej leków na liście 75+

Jest to zgodne z postulatem KPL, choć organizacja proponuje jeszcze inne rozwiązanie. - Mając na uwadze, z jednej strony promowanie produkcji krajowej, z drugiej zaś utrzymanie realnej dostępności leków z obu wykazów dla szczególnie potrzebujących grup pacjentów, prosimy o rozważenie modyfikacji projektowanych przepisów w ten sposób, aby w pierwszej kolejności chodziło o leki wytwarzane (zgodnie z prawem farmaceutycznym) w Polsce i następnie wszystkie leki w danej grupie limitowej bez ograniczenia do limitu - postulują.

- Jesteśmy za tym, aby udostępnić seniorom jak najwięcej leków na liście 75+. Powinny się tam znaleźć wszystkie stosowane przez nich farmaceutyki. Ograniczanie Listy 75+ tylko do leków najtańszych lub w cenie równiej limitowi finansowania, których dostępna na rynku ilość pokrywa zaledwie 15 procent zapotrzebowania, będzie de facto likwidacją sztandarowego projektu rządu bezpłatnych leków dla seniorów - skomentował Krzysztof Kopeć, prezes organizacji.

- Natomiast, jeśli chodzi o wspieranie produkcji farmaceutycznej w Polsce i promowanie leków wytwarzanych w naszym kraju lub powstających ze składników produkowanych w Polsce, uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby znaczne zmniejszenie dopłat do tych produktów oferowane wszystkim pacjentom, a nie tylko seniorom - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.