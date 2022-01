Kraska: za szczepienie czy robienie testów apteka otrzyma gratyfikację

27 stycznia pierwsze apteki zaczęły prowadzić testowanie antygenowe w kierunku COVID-19

Waldemar Kraska: za szczepienia czy robienie testów, apteka czy inne miejsca, gdzie one są wykonywane, otrzymają gratyfikację

Za wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 aptece przysługuje (bez kosztu testu) 23,24 zł. Jeśli sama kupi test, dostanie 35,83 zł

Zachęty finansowe do testowania w aptekach

- Jak apteki są zachęcane do tego, żeby apteki brały udział w testowaniu Polaków na COVID-19? - pytał wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty podczas dzisiejszych (27 stycznia) obrad Sejmu.

- Czy państwo im pomaga, bo jedni mają pokój, drudzy nie mają. Czy dostają pomoc za robienie tych testów? Jaka jest zachęta, żeby właściciel apteki chciał to robić? - dopytywał.

- Za szczepienia czy robienie testów, apteka czy inne miejsca, gdzie one są wykonywane, otrzymają gratyfikację - odpowiedział wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.

Wskazał dwa rozwiązania: - Jest możliwość, że te testy dostarczymy z Agencji Rezerw Materiałowych za darmo. Ale też jeśli apteka chce zakupić taki test we własnym zakresie i chce go użyć, także będzie miała za to zwrócone.

- Więc zachęty finansowe są i widzimy duży potencjał aptek - dodał, zwracając uwagę, że jest ich dużo i są łatwo dostępne dla mieszkańców.

Tłumaczył też, skąd wymagania wobec aptek, które chcą testować.

- Oczywiście pewien wymóg musimy zachować, żeby osoby, które chcą skorzystać z testu, nie krępowały się tego miejsca. Bo apteka jest też miejscem, gdzie zgłaszają się ludzie po leki, realizują recepty. Pewne wymogi stworzyliśmy, ale myślę, że te wymogi są praktycznie takie same, jak dla punktów szczepień, więc tu nie ma jakiś wielkich wymagań, które muszą apteki spełniać. Jestem przekonany, że tych aptek, które będą chciały wykonywać testy, będzie codziennie przybywało - ocenił.

Karska: Apteki nie są chętne? Mam wręcz odwrotne opinie od farmaceutów

Dodał też: Apteki nie są chętne? Mam wręcz odwrotne opinie od farmaceutów. Pewne wymogi musimy zapewnić. Muszą być warunki intymne do pobrania wymazu, musi być oddzielne pomieszczenie. Zgodzę się, że nie wszystkie apteki będą miały takie możliwości. Przypomnę, że w Polsce jest ponad 13 tys. aptek i pewnie część z nich w ten system nie wejdzie, ale staramy się, aby w każdym miejscu, gdzie jest taka możliwość, taki punkt był dostępny.

Ile NFZ zapłaci aptece za testowanie?

25 stycznia NFZ wydał zmienione zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim:

za wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 przysługuje 35,83 zł

Procedura obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu.

za wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 przysługuje (bez kosztu testu) przysługuje 23,24 zł.

Cena obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu).







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.