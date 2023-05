Kraska: o darmowych lekach: głównie dla pacjentów z przewlekłymi chorobami. Nadużyć nie będzie

Na darmowe leki od 2016 r. rząd wydał ponad 4,5 mld zł

Miesięcznie z programu korzysta 1-1,2 mln seniorów z grupy 75+. To jest ponad 400 milionów opakowań darmowych leków

Teraz grupa uprawnionych powiększy się do 14 mln osób

W tym tygodniu rząd podejmie prace nad nowym programem, który dodatkowo obejmie grupy do 18. roku życia i 65-75 lat

Darmowe leki już istnieją od wielu lat. To zrealizowana obietnica wyborcza

Odnosząc się do nowych darmowych leków wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że już od 2016 r. istnieje program "Bezpłatne leki dla seniorów 75+".

- To była nasza obietnica wyborcza i zrealizowaliśmy ją. Na ten cel wydaliśmy już ponad 4,5 mld złotych od 2016 roku. Miesięcznie korzysta z tego od 1 mln do 1,2 mln seniorów właśnie z tej grupy 75+. To jest ponad 400 milionów opakowań darmowych leków, które zostały przeznaczone dla seniorów. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel 830 mln złotych. Ponad 2000 preparatów znajduje się na liście leków bezpłatnych dla osób 75+. Teraz rozszerzamy tę grupę o kolejne osoby powyżej 65. roku życia, ale także dla dzieci do 18. roku życia. To także jest ważne, abyśmy docenili i ulżyli osobom z tej grupy wiekowej, bo tak jak eksperci mówią, prawie 47 proc. wszystkich przepisywanych leków to są właśnie te grupy - wyjaśnił Kraska.

Więcej grup uprawnionych do nieodpłatnego leczenia

Czy będzie specjalna lista darmowych leków? Jak tłumaczył wiceminister, "to są leki refundowane, leki, które są na specjalnej liście, leki, które na tej liście znajdują się dzięki rekomendacji Agencji Badań Medycznych". - To są leki głównie przeznaczone dla osób przewlekle chorych, które te leki muszą przyjmować codziennie. To jest dość duży wydatek finansowy, ale, to co w czasie także naszych spotkań w całym kraju emeryci i renciści podkreślali, że to dla nich jest duże obciążenie, jeżeli chodzi o koszt wydatkowany w ciągu miesiąca więc poszliśmy w tym kierunku - przyznał wiceminister

Nowe darmowe leki zyskają jednak nie tylko seniorzy, ale także osoby do 18. roku życia. - To są troszeczkę inne leki, niż te dedykowane osobom starszym. Być może także pojawią się antybiotyki - poinformował.

Inna lista dla młodzieży, inna dla osób starszych

Kraska potwierdził, że inna lista leków będzie dotyczyła młodzieży, a inna seniorów.

- To jest zupełnie inna populacja. Jeżeli spojrzymy, ile osób obejmą bezpłatne leki: 75+ - 2,5 miliona osób, 65-75 - 4,5 mln, dzieci - 7 mln, czyli ponad 14 milionów Polaków skorzysta z leków bezpłatnych - wyliczał.

Ile zatem finalnie zapłaci senior za leki, a ile procent z nich odbierze bezpłatnie? Według Kraski lekarz, który przepisuje receptę, powinien poinstruować pacjenta, że wśród przepisanych pozycji jest lek, który jest lekiem refundowanym, a także jest na liście leków bezpłatnych.

- Wiele preparatów ma podobne nazwy, posiadają jednakową substancję czynną, ale niejednokrotnie jesteśmy przyzwyczajeni do nazwy leku, do pewnej firmy, więc właściwie większość leków jest dostępna. Leki bez recepty nie wchodzą na tę listę, ale większość leków dla pacjentów z przewlekłymi chorobami, nadciśnieniem, chorobą wieńcową, niewydolnością serca, chorobami układu krążenia czy też oddechowego znajduje się na tej liście - wyjaśniał.

- Lista oczywiście jest ciągle modyfikowana. To nie są przypadkowe leki; to są leki, które najczęściej są używane przez Polaków - podkreślił wiceminister.

O tym, kiedy zacznie obowiązywać nowa lista bezpłatnych leków, dowiemy się już niedługo. - Nad tym będzie pracował w tym tygodniu rząd, więc myślę, że ta informacja się pojawi - zapowiedział.

Nadużyć nie będzie

Rząd nie ma obaw o nadużywanie programu przez pacjentów.

- Program działa nie od wczoraj i rzeczywiście jest dobrze odbierany przez seniorów. Myślę, że poszerzenie o kolejną grupę powyżej 65. roku życia zdecydowanie usprawni i ułatwi seniorom wykupowanie tych leków w aptekach. Nie ma nic gorszego, jeżeli jest dylemat, czy mamy wykupić leki, czy te pieniądze wydać na inny cel. Myślę, że w tej chwili tego dylematu nie będzie - ocenił Waldemar Kraska.

Wiceminister przestrzegł, by nie mylić programu bezpłatnych leków z programami lekowymi, jak np. w przypadku tocznia rumieniowatego układowego.

- Fundusz Medyczny w swoim założeniu ma finansować takie terapie i ta choroba także z tego będzie finansowana. To są dwa różne programy: leki bezpłatne to inny program, leki z Funduszu Medycznego i programy lekowe to także to jest zupełnie oddzielny program - zauważył.

