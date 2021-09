Krakowska spółka biotechnologiczna podwoiła przychody

Krakowska spółka Selvita zaraportowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 r. osiągnęła ponad dwukrotnie wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie 2020 roku

To ponad 109% wzrost przychodów w omawianym okresie

Selvita wraz ze spółkami zależnymi kontynuowała rozwój w każdym segmencie działalności.

Wzrosty w każdym segmencie

Przychody od klientów z usług realizowanych w Polsce wyniosły 65,1 mln zł i były wyższe o 17% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r., kiedy to wyniosły 55,4 mln zł. Wzrost przychodów osiągnięto przy bardzo wysokiej bazie zrealizowanej w I półroczu 2020 r., kiedy to zanotowano rekordową, niemal 50% dynamikę przychodów.

EBITDA usług realizowanych w Polsce w I półroczu 2021 r. (znormalizowana o wpływ programu motywacyjnego) wyniosła 14,6 mln zł (marża: 21%).

Segment bioinformatyczny, reprezentowany przez spółkę zależną Selvity - Ardigen, zamknął pierwsze półrocze 2021 r. kwotą 13,1 mln zł przychodów od klientów (14,6 mln zł liczone z grantami), podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 7,1 mln zł (8,8 mln zł), co daje wzrost o 84%. EBITDA Ardigenu ukształtowała się na poziomie 2,8 mln zł (marża: 19,1%) i była wyższa o 56% niż w roku ubiegłym.

Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 59,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA 17,8 mln zł (marża: 30,1%). Spółka jest częścią Grupy Selvita od stycznia 2021 roku.

Przychody z USA wyniosły 38,1 mln zł, co oznacza wzrost o 81,4% r/r.

Inwestują w strukturę sprzedażową

Pierwsze półrocze 2021 r. to kolejne dwa bardzo dobre kwartały dla Selvity.

- Zanotowaliśmy wzrosty na każdym polu prowadzonej działalności, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rosną również przychody generowane przez naszą chorwacką spółkę - Fideltę, która dołączyła do Grupy na przełomie roku, co więcej, dzieje się to przy wysokich marżach. Także nasza druga spółka - Ardigen umacnia swoją pozycję na rynku spółek AI, zachowując najwyższą dynamikę wzrostu w Grupie - podkreślił Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz prezes zarządu Selvity.

Przypomniał, że w lipcu br. rozpoczęła się budowa Centrum Badawczego Selvity w Krakowie, a na ukończeniu jest adaptacja dodatkowych ponad 2 tys. m2 powierzchni w Zagrzebiu.

- Aby zapewnić dalszy wzrost przychodów z rynku północnoamerykańskiego, największego w zakresie outsourcingu badań, zdecydowaliśmy się rozbudować strukturę sprzedażową w Stanach Zjednoczonych - dodał prezes spółki.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 30% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.