Kraków. Kilka tysięcy donosowych dawek szczepionki dla dzieci przeciw grypie w prezencie od AZ

W Polsce wyszczepialność populacji dziecięcej na grypę jest, na tle europejskim, na bardzo niskim poziomie

Firma AstraZeneca podarowała kilka tysięcy dawek donosowej szczepionki przeciw grypie dla Krakowa

Do akcji zgłosiło się ponad 60 szkół, do których udają się mobilne zespoły szczepień, oferujące bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla dzieci oraz COVID-19

Akcja zorganizowana we współpracy ze szkołami, jest adresowana do dzieci w wieku od 6 do ukończonego 18 roku życia.

Jej celem jest wzmocnienie odporności dzieci, a tym samym również zwiększenie bezpieczeństwa ich opiekunów przed nadchodzącymi feriami i okresem szczytu zachorowań na grypę, który występuje co roku pomiędzy styczniem a marcem.

Od 2021 roku w Krakowie odbywają się bezpłatne szczepienia dzieci przeciw grypie, w ramach programu profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci wieku od 6 miesięcy do 5 lat.

- Dzięki przekazanym przez AstraZeneca produktom będziemy w stanie zapewnić nieodpłatny dostęp do szczepień przeciwko grypie również starszym dzieciom, w wieku szkolnym, co uzupełni program polityki zdrowotnej i zapewni ochronę przed grypą przed szczytem sezonu zachorowań jeszcze większej liczbi­e małych pacjentów - podkreśla Andrzej Kulig, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej.

Do akcji zgłosiło się ponad 60 szkół, do których udają się mobilne zespoły szczepień, oferujące obok bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla dzieci, również szczepienia przeciwko COVID-19 oraz szczepienia przeciwko grypie dla dorosłych.

Według danych NIZP-PZH, od początku września na grypę i choroby grypopodobne zachorowało ponad 1,3 mln osób. Tylko w pierwszym tygodniu grudnia zarejestrowano w Polsce 95 455 zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę.

Grudzień to wciąż dobry moment na przyjęcie szczepionki

Szczepienia w szkołach, które w sposób modelowy są wykonywane w Wielkiej Brytanii, znacznie wpłynęły na odsetek zaszczepionych dzieci, który wynosi w tym kraju około 70 procent.

W Polsce wyszczepialność populacji dziecięcej na grypę jest, na tle europejskim, na bardzo niskim poziomie.

- Panuje błędne przekonanie, że szczepienie przeciwko grypie należy wykonać najpóźniej we wrześniu lub październiku. Tymczasem szczyt zachorowań przypada od stycznia do marca, więc grudzień to wciąż dobry moment na przyjęcie szczepionki – już w ciągu pierwszych tygodni od szczepienia pacjent nabywa odporność poszczepienną, która utrzymuje się nawet do 12 miesięcy – dodaje koordynator Programu profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków, dr hab. Hanna Czajka.

