Krajowy Plan Odbudowy: będzie wsparcie projektów z zakresu rozwoju potencjału sektora leków

1 czerwca Komisja Europejska przyjęła Krajowy Plan Odbudowy

Zawiera m.in. komponent D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją API w Polsce

Krajowi wytwórcy, którzy będą jednymi z beneficjentów planu, od dawna czekali na tę decyzję

Polski Plan Odbudowy zaakceptowany przez Komisję Europejską

- Co za prezent na Dzień Dziecka! Komisja Europejska przyjęła dziś (1.06.22) Polski Plan Odbudowy! Nie jest to koniec procesu. Komisja przyjęła również projekt decyzji wykonawczej i przekazała do decyzji Rady - poinformował 1 czerwca za pośrednictwem Linkedina Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Krajowi wytwórcy, którzy będą jednymi z beneficjentów planu, od dawna czekali na tę decyzję.

W załączniku do tej decyzji znajduje się zaakceptowany przez KE Polski Plan Odbudowy, gdzie w zakresie API i leków gotowych znajdziemy komponent D3.2.1 Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją API w Polsce:

"Celem inwestycji jest wsparcie projektów z zakresu rozwoju API. Wsparcie pomoże w rozwoju API (w tym API patentowych, biopodobnych i generycznych) oraz związanych z nimi linii produkcyjnych, w tym z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do 31 grudnia 2023 roku" - czytamy w dokumencie.

- Czasu mamy bardzo mało. Niemniej wielkie podziękowania dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Zdrowia za opracowanie tego komponentu. Jest to bardzo ważne z perspektywy wzmacniania polskiego bezpieczeństwa lekowego - podkreśla Grzegorz Rychwalski.

Wskazuje na inny fragment unijnego dokumentu, który mówi o potrzebie wprowadzenia ram regulacyjnych ułatwiających przyciąganie i zwiększanie produkcji leków i substancji czynnych (API) w Polsce.

Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw leków do Polski. Nowe ramy wzmocnią ramy analityczne identyfikacji braków i słabości w dostawie substancji czynnych w Polsce. Będzie również wspierać przedsiębiorców decydujących się na produkcję leków narażonych na potencjalne niedobory podaży w Polsce. Reforma będzie powiązana z realizacją Strategii Farmaceutycznej dla Europy na szczeblu unijnym. Implementacja reformy powinna zakończyć się do dnia 30 czerwca 2023 roku..

Ponadto w dokumencie roboczym służb Komisji "Analiza planu odbudowy (...)" w zakresie sektora farmaceutycznego znajdziemy:

"(...) Ponadto działania zaplanowane na rzecz wsparcia sektora farmaceutycznego oraz specjalistycznych badań i analiz medycznych mają na celu wzmocnienie odporności systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w świetle wniosków wyciągniętych z pandemii i znaczenia dostępu do dostaw leków".