Krajowi Producenci Leków wybrali nowy zarząd

Nowy - stary zarząd PZPPF

W tym roku wygasła kadencja zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Rada Nadzorcza Związku przedłużyła ją na kolejne dwa lata.

Prezesem pozostaje Krzysztof Kopeć, a funkcje wiceprezesów sprawować nadal będą Katarzyna Dubno, Barbara Misiewicz-Jagielak i Grzegorz Rychwalski.

PZPPF zarejestrował swoją działal­ność 2 września 2002 roku. Od tej pory reprezentuje kilkunastu krajowych producentów leków.

- Promu­jemy regulacje prawne zapewniające przejrzystość systemu i zgodność z prawem UE, które uwzględniają uwarunkowania ekonomiczne systemu ochrony zdrowia i konieczność zwiększania produkcji leków w Polsce. Wspieramy uczciwą konkurencję na rynku leków oraz prze­strzeganie Kodeksu Etycznego w za­kresie działań marketingowych. Pozostajemy aktywnym członkiem dialogu dotyczącego kształtu systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Krajowi Producenci leków stanowią podstawę bezpieczeństwa lekowego kraju dostarczając co drugi kupowany w polskiej aptece lek refundowany. Związek zabiega o wdrożenie narzędzi zachęcających do lokowania produkcji farmaceutyków na terenie Polski, co jeszcze bardziej pozwoli uniezależnić nasz kraj lekowo.

Potrzebny lepszy dostęp do terapii biologicznych

– Udowodniliśmy w trakcie pandemii, że w czasie kryzysów jesteśmy odpowiedzialnym partnerem Rządu gotowym dołożyć wszelkich starań, aby Polakom nie zabrakło leków. Warto wspierać rozwój produkcji leków w Polsce, bo gwarantuje to suwerenność naszego kraju w tym obszarze – mówi Barbara Misiewicz- Jagielak, wiceprezes PZPPF.

Krajowi producenci leków opracowują i wdrażają na nasz rynek leki nieprodukowane dotychczas w Polsce, których potrzebują miliony Polaków. Rozpoczęcie produkcji takich leków wymaga specjalistycznych kompetencji, doświadczenia, know-how, wysoko wykwalifikowanej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe kadry oraz nowoczesnych zakładów i jest działalnością innowacyjną.

Krajowa branża farmaceutyczna jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce (GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018–2020”) i od lat klasyfikuje się w pierwszej trójce liderów innowacji.

– Krajowe firmy przeznaczają na badania i rozwój niemal 50 procent swoich zysków. Zatrudniają znakomicie wykształcony personel i współpracują z krajowymi naukowcami i ośrodkami naukowymi. Dają nie tylko dobrze płatne miejsca pracy, ale i możliwość rozwoju i nabywanie wysokich kompetencji. A co najważniejsze, kompetencje te zostają w kraju – podkreśla Katarzyna Dubno, wiceprezes PZPPF.

Krajowi Producenci Leków przyczyniają się też do zwiększania dostępności leczenia biologicznego, która w Polsce jest jedną z najbardziej ograniczonych w UE. Tymczasem lepszy dostęp do terapii biologicznych to nie tylko korzyść dla pacjentów. Pozwoliłby też krajowym firmom na zwiększanie inwestycji w dynamicznie rozwijającą się biotechnologię oferującą terapię chorób, z których leczeniem do tej pory sobie nie radziliśmy.

- Aby dogonić Europę i osiągnąć 20-30 proc. poziom odsetka pacjentów leczonych lekami biologicznymi w chorobach autoimmunizacyjnych, należy udostępnić ich ordynację nie tylko w szpitalach, ale i w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz refundację apteczną z jednoczesnym utrzymaniem obecności tychże leków w programach lekowych – wskazuje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.