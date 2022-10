Korekta przepisów ws. leków w punktach aptecznych. Rozporządzenie skierowano do ogłoszenia

Rozporządzenie zmieniające wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach pozaaptecznych zostało skierowane do ogłoszenia

W zmianach uwzględniono m.in. Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum, 500 mg + 50 mg, 6 000 mg + 600 mg

Jak wynika z uzasadnienia, zmiany zostały uwzględnione ze względu na uwagę, która wpłynęła do Ministerstwa Zdrowia

Co więcej, gdyby nie dokonano stosownej korekty, podmioty prowadzące sklepy zielarsko-medyczne zostałyby pozbawione możliwości legalnego obrotu konkretnymi produktami leczniczymi

Korekta przepisów ws. leków w punktach aptecznych

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów zostało skierowane do ogłoszenia.

We wskazanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany:

w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 "Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach zielarsko-medycznych" lp. 5 otrzymuje brzmienie:

Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 50 mg, 6 000 mg + 600 mg;

w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "Wymagania w zakresie składu, postaci farmaceutycznej, mocy i zawartości substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego lub wielkości opakowania produktu leczniczego dla produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego" lp. 5 otrzymuje brzmienie:

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum, stałe postaci do podania doustnego, 500 mg + 300 mg, 6 000 mg + 3 600 mg.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

Do rozporządzenia dodano uzasadnienie, w którym wyjaśniono, że do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła uwaga po ogłoszeniu wspomnianego rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 roku. Projektodawca uznał konieczność modyfikacji dokumentu.

Projekt rozporządzenia przewiduje przywrócenie prawidłowo wskazanej uprzednio pozycji w wierszu o lp. 5 w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia (Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum) oraz usunięcie zbędnego znaku „+” w wierszu o lp. 5 w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia – czytamy w uzasadnieniu.

Korekta została wprowadzona, ponieważ w przeciwnym wypadku podmioty prowadzące sklepy zielarsko-medyczne zostałyby pozbawione możliwości legalnego obrotu konkretnymi produktami leczniczymi. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

